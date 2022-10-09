تطعيم شلل الأطفال.. معلومات خاصة بالحملة وكيفية الوقاية وأماكن الحصول على اللقاحات

أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم وعلى مدار 5 أيام بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وأضافت الوزارة أن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)، وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

وشهدت محافظتي مصر، اليوم الأحد، تنظيم حملة تطعيم شلل الاطفال، بجميع الوحدات المحلية والفرق المتحركة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل حملة تطعيم شلل الاطفال التي أطلقتها وزارة الصحة اليوم للتطعيم ضد المرض، إليكم أهم المعلومات الخاصة بهذا المرض وكيفية الوقاية منه، وأماكن الحصول على لقاحات هذه الحملة..

تطعيم شلل الاطفال.. حملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحملة المحدودة تبدأ أعمالها اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر، وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الأربعاء 13 أكتوبر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين، من سن يوم حتى سن خمس سنوات.

وأكدت الوزارة أن حملة التطعيم ستجرى أعمالها بالمجان بجميع الوحدات الصحية والفرق المتحركة من شقة لشقة والفرق الثابتة، لافتة إلى أن الطواقم الطبية ستتواجد فى الميادين العامة والنوادي والمحطات الرئيسية.

تطعيم شلل الأطفال.. مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي

هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يحدث شللاً تاماً في غضون ساعات من الزمن، وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه أو الأطعمة الملوثة) ويتكاثر في الأمعاء، وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف. وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة)، ويلاقي ما يتراوح بين 5 و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، ويصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، ولكنه يمكن أن يصيب أي شخص غير ملقح ضده بصرف النظر عن عمره.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال ولكن يمكن الوقاية منه ليس إلا، ولقاح شلل الأطفال الذي يعطى في شكل عدة جرعات يمكن أن يقي الطفل من شر المرض طوال العمر، وهناك نوعان من اللقاحات المتاحة هما: اللقاح الفموي لشلل الأطفال ولقاح شلل الأطفال المعطل، وكلاهما فعال وآمن وهما يُعطيان كذلك في توليفات مختلفة في أنحاء العالم بأسره رهناً بالظروف الوبائية السائدة والبرامج المنفذة محلياً لضمان التمكن من توفير أفضل حماية ممكنة للسكان.

كيف ينتقل مرض شلل الأطفال؟



وينتقل فيروس شلل الأطفال من براز طفل حامل للفيروس إلى الأطفال الآخرين بالأكل أو الشرب الملوث بسبب سوء مستوى النظافة الشخصية، و لو كان هؤلاء الأطفال غير محصنين بالطعم الواقي يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللًا كاملًا في أحد الأطراف في غضون ساعات، ومن النادر جدًا أن يصاب الإنسان بمرض شلل الأطفال بعد عمر الخمس سنوات، لذا نقوم بتطعيم كل الأطفال الذين يعيشون في مصر -سواءً مصريين أو غير مصريين- من وقت الولادة و حتى خمس سنوات.

الحماية من شلل الأطفال.. 7 جرعات

للحماية من شلل الأطفال، ينبغي أن يتم تطعيم جميع الأطفال الذين يعيشون في مصر -سواءً مصريين أو غير مصريين- من عمر يوم و حتى 18 شهرًا، والتطعيمات الروتينية تتمثل في 7 جرعات: عند الولادة، والشهر الثاني، والشهر الرابع، والشهر السادس، والشهر التاسع، والسنة، والسنة ونصف، هذا بالإضافة إلى الحملات القومية (حتى لو تم تطعيمهم مؤخرًا ضمن التطعيمات الروتينية): لكل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ويعد أفضل مكان للتطعيم هو مكاتب للصحة أو الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة و السكان، حيث يكون الطعم تحت الرقابة ومجانيًا ومتوفرًا دائمًا.