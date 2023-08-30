تقرير: الدولة تتخارج من 6 شركات حكومية حتى نهاية النصف الأول من 2024

تتخارج الدولة المصرية حاليا من 6 شركات في عدة قطاعات في قطاعات متنوعة خلال الفترة من الربع الأخير من العام الحالي، حتى النصف الأول 2024.

وكشف تقرير حكومي حول الموقف التنفيذي للطروحات الحكومية أن الشركات المذكورة هي محطات توليد الكهرباء، وأنشطة تكرير البترول، وأنشطة النقل، والأنشطة والخدمات المالية، والصناعات الكيماوية.

وفصل التقرير توقيت الطروحات، وعلى صعيد محطات توليد الكهرباء سيتم طرح محطة جيل الزيت، وشركة وطنية للبترول في الربع الأخير من العام الحالي، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وذلك في النصف الأول من 2024، وحصة من بنك المصرف المتحد، بالنصف الأول من العام المقبل، وكذلك طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان.