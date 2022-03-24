تطبيق «WEDDnGO» يغلق جولة تمويلية من خلال مستثمرين ملائكيين

أعلن “WEDDnGO” التطبيق المتخصص في حجز وتقسيط خدمات الزفاف بالسوق المصرية، عن حصوله على استثمار برقم مكون من 7 خانات بالجنيه المصري، من قبل مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

“WEDDnGO” هو تطبيق مصري يسعى لتسهيل عمليات الزفاف والتجهيزات الخاصة بها ، علاوة على كونه حلفة وصل بين المقبلين على الزواج وقمدي خدمات الزفاف،مما يساعد في تسهيل عمليات الزفاف.

ويتيح التطبيق توفير فساتين السهرة والزفاف، و أطباء ومراكز وخبراء التجميل، وكالات السفر، قاعات الأفراح، المصورين، معارض تأجير سيارات الزفاف، وفضلًا عن متاجر بيع المجوهرات

وأشار “محمد مجد أيمن” الرئيس التنفيذي لتطبيق “ويدنجو”، إلى أن الهدف من وراء إصدار التطبيق هو مساعدة المقبلين على الزواج وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، وتذليل الصعاب التي تواجههم وحل مشكلات تجهيزات ليلة العمر، بحيث يوفر التطبيق خدمات التقسيط عن طريق التعاون مع مجموعة كبيرة من البنوك، وشركات التمويل الاستهلاكي مثل “فاليو”، “سيمبل”، “كونتاكت”.

يساعد تطبيق “ويدنجو” في توفير وقت المستخدم الذي يهدره أثناء عملية البحث والمقارنة بين أفضل عروض حجز القاعات وغيرها من تجهيزات الزفاف، كما أن الهدف الأساسي هو إتمام هذه المرحلة بشكل آمن ومريح للمستخدم.

يعمل التطبيق على حمايته من التشتت الذي يتعرض له بسبب كثرة المنتجات والعروض من بعض مقدمي الخدمات، فضلًا عن توفير تلك الاحتياجات في إطار الميزانية المتاحة لدى المستخدم، عن طريق عروض حصرية على جميع الخدمات والمنتجات، هذا إلى جانب توفير خاصية المحادثات المباشرة بين التاجر والمستخدم، للاستفسار عن كافة التفاصيل التي يحتاج إليها، مع معاينة المنتج من خلال صور ومقاطع فيديو حقيقة للمنتج، بالإضافة إلى توفير قائمة تحتوي على الوصف الكامل له؛ حيث تشمل الأسعار، والخامات، ومقر التاجر، وغيرها من التفاصيل.

وعن الخطط والتوسعات المستقبلية للتطبيق، قال”مجد” خلال بيان صحفي إنه سيتم توجيه التمويل الجديد لتحقيق المزيد من التوسع الجغرافي داخل السوق المصرية، والاستثمار في برنامج الشركة التكنولوجي، مع مراعاة التوسع المستقبلي في المنطقة العربية.

وأضاف:” كما أننا فخورون باكتسابنا ثقة بعض من أقوى مقدمي الخدمات في القاهرة الكبرى، وبالتالي سيمكننا هذا الاستثمار الجديد من اجتذاب المواهب وبناء الفريق الذي نحتاج إليه لتحقيق مهمتنا والتعجيل بنمونا”.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها “WEDDnGO”، أعلن الرئيس التنفيذي لتطبيق “ويدنجو”، أنه سيتم إصدار خدمة وميزة جديدة للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف على المقبلين على الزواج؛ حيث سيعلن التطبيق عن خدمته الجديدة التي تحمل اسم “WEDDnGO PAY”، والتي ستوفر على المستخدمين ومقدمي الخدمات عمليات الدفع والتقسيط، وذلك دون الحاجة إلى أن يكون العميل مشترك في خدمات WEDDnGO الأساسية، وبذلك سيساعد في إجراء جميع عمليات البيع والشراء بسهولة وبخطوات بسيطة عن طريق خاصية “WEDDnGO PAY”.