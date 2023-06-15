تطبيق «Nocks» أول أبلكيشن عقاري يحصل على تمويل من «Microsoft» العالمية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها حصل تطبيق Nocks المتخصص في المجال العقاري علي تمويل من Microsoft العالمية ويعتبر أول أبليكشن عقاري.

وجاء هذا التمويل من خلال أكبر شركة عالمية في مجال التكنولوجيا بعد مراجعة دقيقة لنموذج عمل “nocks” كأداة تكنولوجية تقدِّم فكرًا جديدًا عن طريق تقديم هدايا وحوافز للعملاء عند شرائهم العقارات التي يرغبون بها.

نجاح لافت

وصرح محمود بخيت ـ المؤسس لشركة

nocks ـ أن هذا التمويل يتيح للشركة التوسع في إدخال تقنيات جديدة لنموذج العمل الذي أثبت نجاحه، برغم مرور 3 شهور فقط علي إقامته.

وأوضح بخيت أن Nocks هو أول تطبيق متخصص في شراء العقارات الراقية والڤيلات الفاخرة مباشرة من المطور العقارى بدون وسطاء

مشيرا إلي التعاقد مع كبار المطورين العقاريين العاملين في مجال التطوير العقاري في مصر، كذلك كبار الأسماء أصحاب العلامات التجارية المعروفة في السوق المصرى والعالمي.

تطبيق مغلق

‎وأشار إلي أن تطيبقNocks ‎ يحرص على تحقيق أعلي معايير الخصوصية للعملاء، كونه تطبيق مغلق، ويكون الاشتراك فيه من خلال الحصول على دعوة مباشرة من أحد المستخدمين المسجلين، ليتمكن العميل بعدها من تحميل التطبيق واستخدامه، منوها إلى أن الهدف في الأساس هو الحفاظ على بيانات العملاء.

كما أكد عمرو رمضان ـ مدير قطاع التكنولوچيا بشركة nocks ـ أن microsoft قد قيَّمت كل تفاصيل العمل داخل nocks على المستوي التكنولوجي وكذلك على مستوي نموذج العمل في حد ذاته.

أن الشركة تطمح إلى الحصول على مزيد من التمويلات؛ لمساعدتها في الانطلاق داخل السوق المصري والعربي.

خصم على العقار

ويعتبر Nocks أول تطبيق عقارى في مصر يمنح المشتري نسبة خصم على العقار في صورة نقاط points يتم إضافتها على المحفظة الالكترونية الخاصة بالمستخدم بمجرد اتمام عملية شراء العقار.

وسيتمكن العميل من استخدامها في شراء العديد من السلع المتنوعة عبر مجموعة من الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة، والمتعاقدة مع التطبيق في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والأثاث والسيارات الفارهة والمجوهرات.