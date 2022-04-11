كشف تقرير مؤشرات استخدام الخدمات التفاعلية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رمضان عن وصول عدد مرات تحميل تطبيق الجهاز التفاعلي My NTRA على متجري App Store وGoogle Play إلى 1.9 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه نهاية العام الماضي

ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق MyNTRA التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، والتعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرية، بالإضافة للعديد من الخدمات التفاعلية الأخرى.

على صعيد آخر ، وصل عدد مرات استخدام الكود المجاني الموحد #155* إلى 26.4 مليون عملية استعلام / إلغاء للخدمات الترفيهية، حيث تم إلغاء خدمات ترفيهية باستخدام الكود الموحد تقدر قيمتها بــ 160 مليون جنيه مصري.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الكود المجاني الموحد #155* للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغاءها والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن إشراك العميل بالخدمات الترفيهية بدون علم.