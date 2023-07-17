تطبيق flash يجمع 6 ملايين دولار تمويلات بقيادة شركة Addition

حصل تطبيق Flash، للمدفوعات غير النقدية في مصر، على جولة تمويل تأسيسية بلغت 6 ملايين دولار. قاد هذه الجولة شركة Addition، وبمشاركة Flourish Ventures ومجموعة من المستثمرين الممولين الاستراتيجيين الآخرين. سيُستخدم هذا التمويل لتعزيز جهود الشركة في تطوير منتجاتها وجذب شركات وعملاء جدد في مصر.

كما حصلت شركة Flash أيضًا على موافقة البنك المركزي المصري للعمل كمقدم للخدمات التكنولوجية للمدفوعات بالمشاركة مع بنك مصر. وحصلت Flash على موافقة البنك المركزي المصري، وأصبح بمقدور عملاء تطبيق Flash- الذي يقدم حلول الدفع غير النقدي لكل من المستهلكين والشركات من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة الـ QR- سداد المدفوعات المالية بأمان وسهولة مع الشركات المدرجة في التطبيق والتي يتزايد عددها باستمرار .

وقد تأسس التطبيق في عام 2021 على يد اثنين من الموظفين السابقين في أوبر وهما إيريك جوردن وشيرين كابش. ويتيح التطبيق للمستهلكين إجراء عمليات الشراء باستخدام هواتفهم عن طريق إضافة أي بطاقة مصرفية أو محفظة رقمية على التطبيق مرة واحدة ومسح رمز الـ QR الذي يتم تقديمه بواسطة أي شركة أو متجر أو عند التوصيل والدفع عند الاستلام.

يمكن للشركات قبول المدفوعات من المستهلكين مباشرة دون الحاجة إلى أنظمة نقاط البيع (POS) أو الاحتياج لتوفر تكامل تقني.ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الشمول المالي التي تبناها البنك المركزي المصري (2022-2025)، حيث تعمل Flash على تمكين المصريين من إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة عبر الانتقال من الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمية.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج أبحاث Mordor Intelligence أن 80% من السلع المشتراة عبر الانترنت في مصر يتم دفع قيمتها نقدا عند الاستلام لتفضيل المستهلكين مراجعة المنتج قبل الدفع. لذا، برزت الحاجة لإطلاق خدمة “Flash on Delivery” نتيجة لعدم توافر خيار نقاط البيع عند الاستلام لدي العديد من الشركات. حيث تتيح الخدمة لعملاء الشركات والمتاجر من مستخدمي التطبيق نسخ رمز الـ QR) code) الخاص بهم عبر الجهاز المرسل مع مندوب التوصيل. سيتمكن عملاء كلا من Mori Sushi وHomzmart وRabbit Mart ومثيلاتها من الشركات من الدفع بإستخدام خاصية الـ “Flash on Delivery” قريبا.

وتعليقًا على جولة التمويل، صرح إيريك جوردن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flash، “متحمسون وفخورون كفريق بإطلاق طريقة دفع غير تلامسية جديدة في مصر. يساهم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا في تسهيل بعض العقبات التي تواجه عمليات الدفع للشركات، والتي تبحث عن حل أكثر سهولة وكفاءة من نظام نقاط البيع التقليدي. هدفنا هو جعل المدفوعات أسهل وأكثر أمانًا وأسرع للجميع. متحمسون أيضًا لتقديم ميزات جديدة تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات إنفاق أفضل وتمكين الشركات من تحصيل مدفوعات العملاء بشكل أكثر سلاسة. ممتنون نجاح جولة التمويل هذه، والتي ستمكننا من الاستثمار في تطوير منتجاتنا واكتساب مزيد من العملاء والشركات. مُتحمسون كذلك للاستفادة من الرؤى القيمة التي يقدمها لنا شركاؤنا الاستثماريون ذوي الخبرة، واضعين نصب أعيننا النهوض باقتصاد مصر”.

وأضاف أندرو ميسكيويتش من Addition: “تعمل Flash على تغيير مشهد المدفوعات في مصر، وتبسيط المعاملات للمستهلكين والشركات من خلال تطبيق آمن وسهل الاستخدام. نتطلع إلى دعم Flash وفريق قيادته وهم يواصلون تسريع تطوير المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء والمساعدة في تعزيز الشمول المالي”.

من جانبها، قالت آميا أوبدهياي ممثلة لـ Flourish Ventures، الشريك الاستثماري لـ Flash: “دائما ما تسعى Flourish للاستثمار في رواد الأعمال الشغوفين بإنشاء نظام مالي أكثر عدلا، لذا يسعدنا ان ندعم Flash، حيث تقوم رؤيتهم الأساسية على تمكين كلا من التجار والمستثمرين على حد سواء من تحويل واستقبال الأموال لحظيا. كما يسعدنا ان ندعم شركة تكنولوجيا مالية شاركت في تأسيسها امرأة.”

وقالت شيرين كابش، الشريك المؤسس لشركة Flash: “يسعدنا حصولنا على الموافقة كمقدم للخدمات التكنولوجية للمدفوعات من البنك المركزي المصري بالمشاركة مع بنك مصر. تعزز هذه الموافقة التزامنا بتطوير بيئة أعمال المدفوعات غير النقدية، وتقديم منتجات جديدة، وتنويع محفظة الدفع الرقمية الخاصة بنا. كما سيمكننا من توسيع نطاق منتجاتنا المالية الرقمية والوصول إلى الملايين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ودفع عجلة النمو والنهوض بالاقتصاد الرقمي في مصر”.