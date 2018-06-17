تطبيق «En2l»: زيادة 10% في خدمات النقل بعد رفع أسعار الوقود

المال - خاص كشفت مصادر مطلعة داخل شركة "انقل" صاحبة تطبيق «en2l» للخدمات اللوجيستية للسيارات، أن إدارتها قررت زيادة تعريفة أسعارها واعتمادها وفقا لحجم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي أقرتها الحكومة أمس . وأضافت المصادر أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز ١٠ ٪، من الأسعار القديمة وذلك



المال – خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل شركة “انقل” صاحبة تطبيق «en2l» للخدمات اللوجيستية للسيارات، أن إدارتها قررت زيادة تعريفة أسعارها واعتمادها وفقا لحجم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي أقرتها الحكومة أمس .

وأضافت المصادر أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز ١٠ ٪، من الأسعار القديمة وذلك لعدم إضافة أعباء مالية على العملاء من الشركات، ومن المواطنين البسطاء، حتى تظل الخدمة مناسبة لكافة الشرائح.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي

جدير بالذكر أن تطبيق «En2l» المصري لخدمات النقل التجاري يعمل على دعم قطاع النقل واللوجيستيات من خلال توفير سيارات نقل الأثاث والبضائع الثقيلة والخفيفة والأوناش بطرق أسهل وأقل تكلفة داخل وخارج المحافظات المصرية.

