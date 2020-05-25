تطبيق نظام المحاسبة السلعية للمقررات التموينية فى الجيزة بعد الأقصر

يعمل نظام المحاسبة السلعية على رصد احتياجات المواطنين من السلع المراد صرفها على قائمة المقررات التموينية

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات انه تم تطبيق نظام المحاسبة السلعية الخاص بمنظومة المقررات التموينية فى محافظة الجيزة وذلك بعد تطبيقها فى محافظة الأقصر الشهر الجارى.

ويعمل نظام المحاسبة السلعية على رصد احتياجات المواطنين من السلع المراد صرفها على قائمة المقررات التموينية وذلك من خلال استبيان يقوم به بقال التموين وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

مدكور: صرف المقررات من خلال قائمة تضم 21 سلعة فقط

وقال مدكور فى تصريحات خاصة لـ «المال» ان صرف المقررات التموينية لحاملى البطاقات التموينية في الجيزة سيكون من خلال ال 21 سلعة المدرجة على قائمة المقررات التموينية فقط لا غير مع عدم صرف أى سلعة أخرى بدلا عنها.

وتضم قائمة المقررات التموينية سلعا أساسية وغذائية وغير غذائية ومنظفات منزلية وشخصية .

وأضاف مدكور أن صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم سيكون من خلال قائمة السلع التموينية أو أى سلعة اخرى متوفرة داخل المنافذ التموينية موضحا أن من حق المواطن الحصول على أى سلعة يرغب بها من خلال نقاط الخبز.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه للسلع التموينية، مقسمة الى 38 مليار للتموين، و51 مليار للخبز، وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها، يشترى من خلالها سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.