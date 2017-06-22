تطبيق نظام الساعات المُعتمدة بطب الإسكندرية بدءًا من 2018

ناقش رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، مقترح تعديل نظام الدراسة بكلية الطب، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبى، ليصبح بنظام الساعات المعتمدة لمدة خمس سنوات بنظام الوحدات التعليمية القائمة على النظام التكاملى المتداخل.

ولفت “الكردى” إلى أن النظام التعليمى الجديد يتم تجديده كل خمس سنوات، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه على طلاب الفرقة الأولى اعتباراً من سبتمبر 2018.

وأضاف “الكردي” أن مُقترح الدراسة يشمل عامين تدريبا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحى، ومن ثم يليها إجراء امتحان قومى لجميع الطلاب المتدربين لقياس المهارات الإكلينيكية، على أن يحصل بعدها الطالب على ترخيص مزاولة المهنة.