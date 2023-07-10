تطبيق منثم Menthum يستكمل أولى جولاته التمويلية في مصر

استكمل تطبيق منثم Menthum، منصة الادخار الرقمية، جولة استثمارية أولية بكبرى شركات رأس المال الاستثماري المصرية وهي A15 و Acasia Ventures وProminent Angels.

يُشار إلى أن “منثم” هو تطبيق ادخاري رقمي للأفراد والشركات يقدم طريقة مبتكرة للاستثمار في سندات الخزانة الآمنة عبر صندوق السوق النقدي.

وحصل التطبيق على ترخيص من الهيئة المصرية للرقابة المالية (FRA) وأطلق أول صندوق سوق نقدي رقمي في مصر، بالتعاون مع إحدى شركات إدارة الاستثمار الرائدة.

وتأتي هذه الجولة كأولى خطوات الشركة في توسيع قاعدة عملائها وبناء علامة تجارية وتطوير البنية التحتية الرقمية للتطبيق.

تطبيق منثم Menthum

ويأتي الدافع وراء إطلاق “منثم” التحديات التي تواجهها صناديق النقد التقليدية كصعوبة الوصول للمصريين بسبب الحاجة لزيارة البنوك بانتظام، ومستوى خدمة العملاء، والمدد الطويلة لشراء واسترداد الصناديق، والحاجة لفتح حساب مصرفي، وزيادة الحد الأدنى للمتطلبات الاستثمارية وغيرها من القيود، ويسعى “منثم” لتجاوز هذه التحديات من خلال تقديم تجربة استثمارية بسيطة وميسرة للجميع.

ويقوم الأفراد بالتسجيل في التطبيق باستخدام رقم هواتفهم المحمولة وإدخال بيانات بطاقة الهوية الخاصة بهم. وبعد اكتمال عملية مراجعة بيانات اعرف عميلك KYC، يتم تفعيل الحساب.

ويمكن للعملاء إضافة الأموال إلى حساب العملاء في التطبيق عن طريق تحويل الأموال من أي بنك في مصر.

ولا يوجد أي قيود على الحد الأدنى للمبلغ، كما يمكن للعملاء البدء بمبلغ قدره جنيهًا واحدًا فقط. ويمكنهم سحب الأموال في أي وقت من التطبيق وتحويلها مرة أخرى إلى حسابهم المصرفي دون أي فترة مقيدة.

ويتم استثمار الأموال في حساب “منثم” في صندوق سوق نقدي آمن يتمتع بعوائد تصل إلى ضعف تلك المتوفرة في حساب التوفير المصرفي التقليدي.

الاستثمار في الصناديق

بالإضافة إلى الأفراد، يتيح التطبيق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة الاستثمار في صناديق السوق النقدي، مما يساهم في تحسين عائد رأس المال لديها.

يُذكر أن تطبيق منثم أُطلق في نوفمبر العام الماضي، من قِبَل فريق خبراء محترفين ذوي خبرة واسعة في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وهما هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منثم القابضة، والذي كان يرأس إدارة التجزئة المصرفية في أحد البنوك الكبيرة في مصر، وإسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس ورئيس العمليات، وهو كذلك نائب العضو المنتدب لشركة “أيباج” لخدمات تحويل الأموال والوكيل الرسمي لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر.