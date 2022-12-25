تطبيق «منثم» يطلق صندوقا رقميا بعائد يومي للسوق النقدية في مصر

أعلن فريق عمل شركة منثم عن إطلاق حل رقمي مبتكر للادخار في مصر؛. والذي يجمع بين مفهوم المنتج الجديد وطريقة سير عمل إبداعية وصندوق السوق النقدي لخلق تجربة متكاملة للعملاء وذلك من خلال تأسيس ، والمعروف أيضًا باسم “صندوق منثم النقدي ذي العائد اليومي”، والذي يستثمر في أذون الخزانة التابعة للحكومة المصرية بشكل آمن.

وذكرت الشركة في بيان اليوم تطبيق “منثم” تم ابتكاره من قِبَل فريق خبراء محترفين ذوي خبرة واسعة في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وعلى رأسهم كل من هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة منثم القابضة، والذي كان يرأس إدارة التجزئة المصرفية في إحدى البنوك الكبيرة في مصر، وإسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس ورئيس العمليات، والذي يشغل دورًا قياديًا في مجال الخدمات المالية.

وفي هذا السياق، أشار هيمانشو شريمالي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة منثم القابضة، إلى الدافع وراء ابتكار حل جديد للادخار قائلًا: “نسعى من خلال عملنا للحصول على متطلباتنا الشهرية من مال، مما يجعلنا نصبو لإيجاد سبل ادخارية ذات عائد متميز وبأفضل حماية ممكنة مع ضمان راحة البال، ولذلك تم إطلاق “منثم”. فنحن نؤمن أن “منثم” تم إنشاؤه وإطلاقه لتلبية احتياج شخصي قوي وله قيمة مضافة على حياة المصريين.”

ومن جانبه أكد إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس ورئيس العمليات: “نحن نحتفظ بجزء من أموالنا في صورة نقدية لتلبية احتياجاتنا وأهدافنا قصيرة ومتوسطة المدى مثل المصاريف المدرسية، أو نفقات صحية، أو شراء سيارة، أو منزل، أو قضاء عطلة. والملاحظ أن البنوك تعرض فائدة على المدخرات النقدية تتراوح بين 4 إلى 6% سنويًا، وتعتمد النسبة بشكلٍ عام على الرصيد المتاح في الحساب البنكي، كما أن عدداً من البنوك تقدم حسابات ذات عائد يومي، ولكنها تتطلب وجود رصيد كبير جدًا للحصول على عائد جيد.”

وأضاف سرهنك: “يمكن لصندوق السوق النقدية “منثم”، الذي يتمتع بنفس معدلات الأمان الخاصة بالحسابات المصرفية من منظور المخاطر الائتمانية، الحصول على عوائد تصل إلى 10% سنويًا أو تزيد في ظل البيئة الحالية لسعر الفائدة مع جعل هذا الإجراء سهلاً وميسراً مع عدم تعريض العميل لأي تحديات.”

وأكد هيمانشو: “من خلال تجربتنا، نشعر بالحاجة إلى تقديم حل يضع العملاء في الأولوية كي يتمكنوا من الاستفادة من مدخراتهم دون التعرض لأي تحديات، مع ضمان سلامة الأموال أولًا وقبل كل شيء، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام. ومن ثمّ أنشأنا “منثم”، الأسلوب الجديد للادخار! ومنثم بالإنجليزية (Menthum) مستوحاة من الكلمة اللاتينية “Mint” والتي تعني عشب النعناع المنعش، حيث إن “منثم” هو بالفعل طريق جديد “منعش” لادخار الأموال، وإدارتها مع إضافة قيمة متزايدة لها.

وعمليًا، يعتبر “منثم” طريقاً آمناً، ذكياً وبسيطاً لادخار الأموال؛ حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق على هواتفهم المحمولة وهم في منازلهم أو مكاتبهم أو أي مكان يتواجدون فيه، واستكمال عملية الاشتراك في أقل من دقيقة.

ثم يزور فريق “منثم” العميل للانتهاء من متطلبات التحقق من هوية العملاء (KYC) والحصول على إمضائه وتفعيل حساب “منثم” الخاص به. وبعد الانتهاء من هذه العملية، يمكن للعميل تحويل الأموال بحرية دون وجود حد أدنى، ومن ثمّ يحصل العملاء على عائد يومي بمجرد تحويل أموالهم إلى حساب منثم الخاص بهم دون فترة مغلقة. وبالتالي، يمكن للعملاء سحب أي مبالغ مالية في أي وقت.

وأوضح هيمانشو: “في ظل التطور المتزايد الذي تشهده البلاد، وزيادة الطلب على تقديم منتجات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية لحياتنا بشكل آمن، نؤمن بأن المصريين يتقبلون التغيير والأفكار الرائدة”، مضيفاً: “نتمنى أن نلعب دورًا فاعلاً في تحقيق الشمول المالي في مصر من خلال توسيع نطاق إتاحة حلول الادخار المبتكرة لقاعدة أكبر من المصريين.”

وختم شريمالي وسرهنك حديثهما: “ونشكر فريق عمل شركة أزيموت بقيادة السيد أحمد أبو السعد، الذي تفهّم رؤيتنا سريعًا وعمل معنا على إنشاء أول صندوق رقمي في البلاد. كما نود أن نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا للهيئة الرقابية المنظمة لشركة منثم، الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على أسلوبهم العملي المتميز ودعمهم المستمر والاستباقي، فأكدوا القول بالفعل عندما أشاروا إلى أنهم يبنون جسورًا لا حواجز”.