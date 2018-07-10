تطبيق معايير شهادة الجودة الألمانية على محطة صرف جرين بلازا

مها يونس نفّذت، اليوم، لجنة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على شبكات ومحطات الصرف الصحي بالإسكندرية، تجربة المحاكاة لتطبيق نموذج أعلى محطة جرين بلازا وسلطاتها بوساطة معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، كاختبار لحصول محطات وشبكات

مها يونس





نفّذت، اليوم، لجنة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على شبكات ومحطات الصرف الصحي بالإسكندرية، تجربة المحاكاة لتطبيق نموذج أعلى محطة جرين بلازا وسلطاتها بوساطة معدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، كاختبار لحصول محطات وشبكات الصرف على شهادة الجودة الألمانية (TSM).

وأكد “سلطان” أهمية هذه الشهادة العالمية التي تعمل على تطبيق معايير الجودة والصيانة العالمية، حيث تعمل هذه الشهادة على متابعة عمليات التشغيل والصيانة والموارد البشرية، والجودة والسلامة والصحة المهنة لجميع المحطات والشبكات، كما تحرص هذه الشهادة على تطبيق الصيانة الوقائية والصيانة الدورية كل 3 اشهر وعمل الصيانة الكاملة شهريا على المناطق الحرجة وذات الخطورة الداهمة.

جدير بالذكر أن شهادة الجودة الألمانية (TSM) التي ترعاها منظمة الإدارة الفنية المستدامة (GIZ) التي تختص بمتابعة محطات معالجة والشبكات، كما أن هناك 10 محطات معالجة حاصلة على هذه الشهادة بالإسكندرية، و3 شبكات هم شبكة صرف جرين بلازا وأبو قير وسموحة وهي أول شبكات تحصل على هذه الشهادة في الجمهورية.