تطبيق كواي يطلق نسخته الثانية من حملة «الصغيرة بتفرق» للمستخدمين

أطلق تطبيق “كواي”، المنصة المختصة في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، النسخة الثانية من حملة “الصغيرة بتفرق” المبادرة الاجتماعية التي تم إطلاقها على التطبيق. حيث ستشجع الحملة التي تقودها “مريم عماد” إحدى رائدات صناعة المحتوى الهادف في مصر، مستخدمي “كواي” على مشاركة مقاطع الفيديو التي تُظهر ممارستهم للأعمال الصالحة والإيجابية على المنصة الخاصة بـالتطبيق.

وفي نوفمبر 2021، وتزامنًا مع اليوم العالمي للتسامح، أبرم “كواي” شراكة مع “مريم عماد” أطلق بموجبها النسخة الأولى من حملة “الصغيرة بتفرق”،

وحققت الحملة آنذاك نجاحًا منقطع النظير حيث استقطبت 29 ألف صانع محتوى قاموا بمشاركة أكثر من 140 ألف مقطع فيديو، سجل مقطع فيديو واحد منهم مليون مشاهدة.

وخلال الحملة الثانية من “الصغيرة بتفرق” وتزامنًا مع دخول الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم- الأيام الأكثر روحانية في الشهر الفضيل- يطلق “كواي” أيضًا تحدي “10 أعمال صالحة”،

حيث يتم، من خلال التحدي الذي يأتي إطلاقه في إطار حملة “الصغيرة بتفرق”، مطالبة كل مشارك بالقيام بعمل صالح وجيد في كل يوم من الأيام العشرة الأخيرة في رمضان وتوثيق هذه الأعمال بأنفسهم من خلال مشاركتها على تطبيق “كواي” عبر هاشتاج #الصغيرة_بتفرق.

وبإطلاقه مبادرات مثل هذه، يواصل “كواي” إثراء حياة مستخدميه بالمحتوى الهادف والملهم الذي يحدث فرقًا حقيقيًّا وملموسًا في المجتمع، خاصة أننا حاليًّا نعيش أيام العطاء وردّ الجميل والعمل الخيري.