تطبيق «كلوب هاوس» يسرح العديد من العمال وسط إلغاء الوظائف

قام “كلوب هاوس”، التطبيق الصوتي الاجتماعي الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الأولى للوباء، بتسريح العديد من الموظفين هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على تخفيضات القوة العاملة، ويعد تسريح العمال جزءاً من إعادة هيكلة أوسع وإعادة التفكير في استراتيجية التطبيق الصوتي.

واختار بعض الموظفين المغادرة من أنفسهم لأنَّ الشركة قلّصت بعض مجالات البرمجة التي كانت تركّز عليها من قبل، مثل الرياضة والأخبار والدولية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المناقشات كانت خاصة.

قال متحدث باسم “كلوب هاوس” في بيان عبر البريد الإلكتروني: “تم إلغاء عدد قليل من الوظائف كجزء من تبسيط فريقنا، كما قرر عدد قليل من الأفراد السعي وراء فرص جديدة، نحن نواصل التوظيف للعديد من الأدوار في مجالات الهندسة والمنتجات والتصميم”.

غرّدت ثلاث سيدات بمغادرتهن للشركة في الأول من يونيو، بما في ذلك نينا غريغوري، خريجة الإذاعة الوطنية العامة التي قادت الشراكات الإخبارية، وآنو أتلورو، رئيسة المجتمع، وآرثي رامامورثي، رئيس الشؤون الدولية.

مغادرة موظفين من كلوب هاوس

كما أعلن شون براون، رئيس الشراكات الرياضية، عن مغادرته الشهر الماضي، وغادرت ستيفاني سيمون، التي كانت مسؤولة عن تطوير العلامة التجارية، في أواخر أبريل.

قال المتحدث باسم التطبيق: “ما كان يستطيع (كلوب هاوس) أن يكون في المكان الذي هو عليه اليوم لولا هؤلاء الموهوبين، نحن ممتنون للغاية لكل ما فعلوه، ونعلم أنَّهم سيفعلون أشياء عظيمة في المستقبل”.

قفز تقييم التطبيق إلى 4 مليارات دولار بعد إطلاقه في عام 2020، فقد لجأ الأشخاص أثناء الإغلاق في جميع أنحاء العالم إلى الخدمة للاستماع والدردشة مع الآخرين عبر الإنترنت.

واصلت الشركة إطلاق ميزات جديدة، مثل الوضع الداكن، مما يجعل التطبيق أسهل للعين. كما اختبر أيضاً الألعاب داخل التطبيق، شارك الرئيس التنفيذي بول دافيسون آخر إحصائيات الاستخدام المشتركة في نوفمبر 2021.

وقال لشبكة “سي إن بي سي” إنَّ عدد الغرف التي تم إنشاؤها كل يوم قد زاد من 300 ألف في الصيف الماضي إلى حوالي 700000 في الخريف.

ألهم التطبيق المنتجات المنافسة في شركات التكنولوجيا الأخرى، ومع ذلك؛ غادر منشئو المحتوى البارزون المنصة. كما أنَّ “ذا لولابي كلوب” ، الذي سلطت العديد من المنشورات الضوء عليه باعتباره نجاحاً مبكراً؛ يقدّم الآن عرضه على التطبيق الصوتي اللحظي الجديد “Amp” من “أمازون”.