اتصالات وتكنولوجيا

تطبيق «قسطلي» لخدمات التقسيط يخطط لجذب استثمارات بقيمة 2 مليون دولار

خلال العام المقبل
محمود جمال 1:47 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21 1:47 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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قال مراد العشري الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق “قسطلي” لخدمات التقسيط، إنه تم إطلاق تطبيقه في شهر أبريل من العام الماضي، وساهمت جائحة كورونا في انتشار فكرة التطبيق بسن المستخدمين، مضيفاً أن حجم الزيادة في قطاع التكنولوجيا المالية بلغ 300٪ تقريباً خلال فترة الجائحة.

وكشف العشري أن تطبيق “قسطلي” هو أول منتج رقمي يقدم خدمات التقسيط استناداً على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر تقييماً سريعاً وآمناً للمخاطر مما يساعد على تسهيل إجراءات التقسيط دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو تبعيات مصرفية مطلوبة.

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وأوضح أنه يقدم خدمة الحد الأئتماني الصغير و تتراوح قيمته بين 200 جنيه وحتي 1500 جنيه، ولا يحتاج إلي ضمانات، وتتم عملية الاقتراض أون لاين دون الحاجة إلي تقديم أوراق، منوهاً بأنه يستتهدف العملاء غير البنكيين خاصة من فئة الشباب، والأقاليم والقري الريفية.

وقال مؤسس التطبيق إنه قام بإجراء دراسة وافية للسوق خلال هذا العام، واستطاع بناء قاعدة عملاء قوية، كما أنه يتيح خدمات التقسيط لمستخدميه من خلال 67 تاجرا لعلامات تجارية مختلفة.

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ولفت إلى أن التطبيق قدم خدماته لصالح 6 آلاف عميل حتى الآن ، بمجموع قروض بلغت مليونا و500 ألف جنيه، ويعتبر ذلك مؤشراً قوياً لزيادة معدلات النمو خلال العام المقبل ، مشيرا إلى أنه يستهدف جذب استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال العام القادم للتوسع في أعمال الشركة، والوصول إلى 50 ألف عميل خلال عام من التمويل، لافتاً إلى أنه بدأ مناقشات مع بعض المستثمرين من داخل مصر وخارجها.

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وألمح إلى أن تطبيق “قسطلي” يغطي السوق المصرية بشكل كامل مستهدفاً التوسع فى أسواق أخرى كالمغرب،وكينيا، وتركيا وفقاً للخطة التوسعية للشركة خلال العامين القادمين. كما يسعى للعمل أون لاين من خلال التواجد في المولات والمحال التجارية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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