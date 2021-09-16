تطبيق قرار منع الغناء بفلاشة لأول مرة منذ سنوات طويلة لأي مطرب .. موسيقيون يعلقون

يبدأ اليوم 16 سبتمبر تطبيق قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته ، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، واي مطرب يجب ان يغني مع فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين واي مخالف لهذا القرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية عليه وشطبه تماما…

يبدأ اليوم 16 سبتمبر تطبيق قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته ، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، واي مطرب يجب ان يغني مع فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين واي مخالف لهذا القرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية عليه وشطبه تماما من عضوية النقابة .

وجاء هذا القرار مرحبا به من عازفي الايقاع خاصة اشهرهم الفنان سعيد الارتيسيت حيث علق عبر حسابه قائلا ” «عمرنا ما سمعنا من قبل عن فنان يغني بفلاشة، ما يحدث تهريج، فمن يفعل ذلك يتسبب في قطع عيش عدد كبير من الموسيقيين الذين أصبحوا يجلسون في البيوت بسبب عدم الاستعانة بهم من المؤديين الذين يعملون بالفلاشات».

زين نصار : ناديت بهذا القرار منذ 10 سنوات لان ماكان يحدث غش للجمهور

أعرب الناقد الموسيقي زين نصار عن كون اي فنان يستخدم فلاشة للغناء يسمى ذلك” تدليس” وغش للجمهور الذي يستمع لهذا المطرب في حفل موسيقي .

ويضيف ان المطرب يجب ان يغني مع فرقة موسيقية وليس بطريقة البلاي باك من خلال تشغيل اغنياته على فلاشة وهو يقوم بتحريك فمه فقط ، من لايصلح للغناء لايغني من الاساس .

وتابع انه نادى بهذا الامر منذ 10 سنوات في احدى مقالاته الموسيقيية ، بان الغناء من خلال فلاشة يؤدي لتدمير صناعة الموسيقى وجلوس كثير من العازفين والايقاعيين في منازلهم دون عمل ، لانهم لايعملون بفلاشة مع المطرب ولن يكون لهم جدوى .

ويوضح نصار أن الفنان الحقيقي يجب ان يغني بصوته وليس بفلاشة ، وهذا القرار الذي اصدرته نقابة الموسيقيين صائبا للغاية وسيصب في مصلحة الموسيقيين الفترة المقبلة والصناعة بصورة عامة .

نادر عباسي : قرارا سليما والاستغناء عن البشر شيئا سيئا

وقال الموسيقار نادر عباسي للمال أن : هذا القرار سيصب في مصلحة صناعة الموسيقى بمصر الفترة المقبلة ، لانه شيئا جيدا ان يغني أي مطرب على المسرح ومعه فرقته الموسيقية وذلك أمرا طبيعيا.

وتابع انه حينما يتحقق ذلك سيكون ذلك مميزا بالنسبة للموسيقيين ، حيث انهم سيعودون للعمل والتدريب موسيقيا معا بدلا ان يتم تشغيل الاصوات على كمبيوتر والاستغناء عن الموسيقيين وذلك شيئا سيئا جدا .

ولفت عباسي الى انه قرار منع الغناء بفلاشة صائبا جدا هذه الفترة ، من نقابة المهن الموسيقية وسيعم بالنفع على المبدعين والعاملين بمجال الموسيقى والغناء .