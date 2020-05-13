تطبيق رسوم الحمولات الزائده يرفع ايرادات الموازين بشرق بورسعيد

تسبب تطبيق الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقرار وزير النقل رقم ٤٤٠لسنة ٢٠١٩ فى زيادة ايرادات الموازين بميناء شرق بورسعيد

وكان المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اكد في بيان سابق إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5 %، وززيادة أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27 %.

وكشف مصدر مطلع للمال ان الماده الثالثة من قرار وزير النقل الخاص الخاصة بتحديد حركة المركبات على الطرق العامه رفعت الحد الأ قصي للحمولات من ٢٤جنية للطن الى ٣٥جنية ، والتى نصت على ان – يكون الحد الأقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها المرور على شبكة الطرق العامة (30%) من الحمولة المقررة للسيارات ، ويتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بمواقع الموازين الثابتة والمتنقلة بواقع 35 جنيهًا عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة من قيمة تكاليف الدراسة الفنية.

واكد المصدر أن ارتفاع ايرادات الموازين بشرق بورسعيد يعود الى زيادة معدلات بضائع الصادروالوارد من ميناء شرق بورسعيد بعد افتتاح انفاق ٣يوليو ،والتغلب على صعوبات التنقل بالمعديات بين شرق وغرب بورسعيد

كما تصدرت مواني الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية المرتبة الأولى فى نشاط تداول الحاويات عام ٢٠١٩ بمقدار ٤’٤مليون حاوية بنسبة ٦٠٪من الاجمالى العام لتداول الحاويات بالمواني المصرية ، من خلال الموانى الستة التابعة لها (شرق وغرب بورسعيد /العريش /الادبية /السخنه/الطور بارتفاع قدره ١٤٪عن العام الماضي ٢٠١٨والبالغ ٣،٨ مليون حاوية بنسبة ٪٥٧ من الاجمالى العام

، وكانت هيئة قناة السويس قد سجلت زيادة بنسبة ٤٪ فى اعداد السفن العابره لقناة السويس باجمالى ١٨٨٨٠ سفينة عام ٢٠١٩ وبحمولات بلغت ١٢٠٧ مليون طن ، مقارنة بعدد ١٨١٧٤ سفينة عام ٢٠١٨ باجمالى ١١٤٠مليون طن ، وساهمت تلك الزياده فى اعداد السفن العابره للقناة وحجم الحمولات فى زيادة عمليات تشغيل السفن بموانى المنطقة الاقتصادية ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد اعلى ميناء مصري من حيث تداول الحاويات بنسبة ٤٢٪ من الاجمالى العام للحاويات محققا تداول ٣،٠٠٣،٨٤٠ مليون حاوية عام ٢٠١٩، فيما ارتفعت معدلات تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد بالعام الماضي بنسبة ١٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٨