تطبيق «جلاميرا» يطلق مبادرة لتعقيم «الكوافيرات» وعيادات الأسنان

أطلق تطبيق جلاميرا Glamera المتخصص في حجز صالونات التجميل والعيادات، مبادرة مع مزودي الخدمات المختلفة من صالونات التجميل وعيادات الأسنان والجلدية والدايت، لتعقيم الصالونات والعيادات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال “جلاميرا” في بيان إن ذلك يأتي لتعزيز إجراءات السلامة الخاصة بها؛ ليضاف إليها التعقيم والتطهير المخصص للكورونا، وفي إطار التزام الشركة بجانبها من المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، في ظل الأزمة التي يواجهها العالم حاليًا، والمتمثلة في فيروس كوفيد-19 المعروف إعلاميًا باسم فيروس كورونا.

وتضمنت المبادرة تدريب العاملين على بروتوكولات الوقاية داخل المكان، وإتاحة مطهرات الأيدي للموظفين والعملاء، وضرورة استخدام العاملين للماسكات الطبية والقفازات التي تتغير بشكل دوري مع كل عميل جديد، إضافة إلى التشديد على غسل اليدين وتعقيمها مع كل عميل.

من جانبه يرسل تطبيق جلاميرا رسائل تنبيهات يومية لمزودي الخدمة بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات التي نصحت بها الحكومة المصرية، وأحدث الأخبار فيما يخص مستجدات الأوضاع في مصر والعالم، والمعلومات الطبية اللازمة للوقاية خاصة أثناء التعامل المباشر مع العميلات.

قال محمد حسن الرئيس التنفيذي لتطبيق جلاميرا Glamera: “منذ اليوم الأول للأزمة ونحن نتواصل مع مزودي الخدمة لدينا لضمان تطبيق المبادرة واتباع كل التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، هذا هو الوقت الذي يجب على الجميع القيام بدوره لمساندة الدولة في قراراتها الأخيرة”.

وأضاف: “نحاول استباق الأزمة لضمان استمرارية العمل مع المحافظة على صحة الجميع من العاملين والعملاء”.