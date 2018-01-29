تطبيق جديد من جوجل يكشف شبيهك بالعالم و30 مليون مشارك

متابعاتطورت شركة جوجل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تطبيقا جديدا من شأنه مساعدة المستخدمين على العثور على أشباههم الذين تم تصويرهم في الأعمال الفنية، من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف العصور.ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة فوكاس الإيطالية إن جوجل أصدرت تطبيقا أطلقت عليه جوجل فنون وثقافة أو Goog

متابعات

طورت شركة جوجل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تطبيقا جديدا من شأنه مساعدة المستخدمين على العثور على أشباههم الذين تم تصويرهم في الأعمال الفنية، من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف العصور.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة فوكاس الإيطالية إن جوجل أصدرت تطبيقا أطلقت عليه جوجل فنون وثقافة أو Google Arts & Culture، يمكن للمستخدم من خلاله التوصل إلى من يشبهه في الأعمال الفنية من لوحات وتماثيل وغير ذلك من الأعمال الفنية التي تمتلئ بها المتاحف.

وأوضحت المجلة أن التطبيق يستخدم تقنية التعرف على الوجه، ليقارن من خلالها وجه المستخدم عند التقاط صورة “سيلفي” بقاعدة بيانات من صور معروضات المتاحف، والتي تم تزويدها بمحتويات أكثر من 1200 متحف وغاليري، ومؤسسات فنية وثقافية من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن تطبيق EGO E ARTE متاح للمستخدمين منذ عام 2016، والذي يوفر للمستخدم استكشاف القطع الفنية من مختلف دول العالم، إلا أن جوجل عمدت مؤخرًا إلى تطوير هذا التطبيق بتزويده بخاصية التقاط السيلفي ليتمكن بذلك المستخدم من التعرف على شبيهه من بين هذا الكم الهائل من القطع واللوحات الفنية من خلال خوارزمية معدة خصيصًا لهذا الغرض.

وحظي التطبيق بانتشار واسع بين المستخدمين، إذ بلغ عدد الصور السيلفي الملتقطة من خلاله ما يزيد عن 30 مليون سيلفي خلال الأيام القليلة الماضية فقط.