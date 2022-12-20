تطبيق «ثاندر» يتيح لعملائه الاستثمار في صندوق شركة «سي آي استس مانجمنت»

أعلنت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إتاحة الاستثمار في صندوق استثمار شركة سي آي استس مانجمنت للأسهم ذو العائد التراكمي “مصر إكويتي”- والذي يشار إليه على التطبيق باسم مصر إكويتي CI30 – وهو أول صندوق من نوعه يحقق عائدا يوازي عائد مؤشر (EGX30 Capped) بالبورصة المصرية.

وتتيح منصة ثاندر للراغبين في الاستثمار بصندوق مصر إكويتي، شراء وبيع وثائق الصندوق بدون حد أدنى أو أقصى، حيث سجل أخر سعر للوثيقة 10.2 جنيهات مصرية.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة ثاندر لتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة على المنصة للراغبين في تنويع استثماراتهم بسوق المال، بالإضافة إلى منح المستثمرين الجدد أو من ذوي الخبرة فرصة لاستثمار مدخراتهم من قبل مؤسسة متخصصة واسعة في المجال ومرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة ذلك النشاط.

أطلقت شركة سي آي كابيتال- أكبر شركة لإدارة الأصول في مصر بقيمة أصول مدارة تصل إلى 39 مليار جنيه بنهاية عام 2021- صندوق استثمار مصر إكويتي لتحقيق عائد يوازي عائد مؤشر EGX30 Capped. يستثمر الصندوق 90% من أمواله في محفظة من الأسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر.

قال أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية: “فخورون بإضافة منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة تناسب كل فئات المجتمع.



ويُعد صندوق مصر إكويتي (CI30) دليلا يؤكد جهودنا وسعينا نحو تحقيق هذا الهدف، إن الصندوق يمثل فرصة باعتباره أداة استثمارية للراغبين في تحقيق ثروة من خلال الاستثمار طويل الأجل.



وأضاف قائلا: أثبتت دراسة أجرتها البورصة المصرية عام 2018 أن الاستثمار في أكبر 30 شركة في سوق المال يحقق أعلى عائد مقارنة بالاستثمار في الأوعية الإدخارية الأخرى، حيث يحقق الاستثمار بمبلغ ألف جنيه شهريًا بالمؤشر الرئيسي للبورصة لمدة 20 عامًا عائدًا يبلغ 2.92 مليون جنيه مقارنةً بمبلغ 288 ألف جنيه من ادخارها دون استثمارها.”

تشجع منصة “ثاندر” المواطنين على استثمار مدخراتهم لتحقيق عائد إضافي يسهم في تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، وتتيح المنصة في الوقت الحالي الاستثمار في شراء أسهم ببورصات مصر، وكذلك تداول وثائق 4 صناديق وهي صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت، وصندوق مصر التكافلي، وصندوق ازيموت للفرص (AZ فرص)، وصندوق مصر ايكويتي (CI30) ، ونتيجة ذلك ارتفع عدد مستخدمي المنصة إلى 800 ألف مستخدم، ونفذت أكبر عدد من العمليات بالبورصة المصرية بين شركات السمسرة بإجمالي 213 ألف عملية خلال شهر نوفمبر.

تعد شركة ثاندر، أول منصة استثمار رقمية مصرية تتيح للراغبين استثمار مدخراتهم بطريقة سهلة ومبسطة لتحقيق عائد مناسب، وبلغ إجمالي عدد مستخدمي المنصة أكثر من 800 ألف مستثمر. كما تستهدف الشركة تعزيز الوعي المالي بأهمية الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والاستفادة من ثمار هذا النمو، إضافة إلى مساعدة المستثمرين لاتخاذ قرارات تناسب تطلعاتهم.

تم تأسيس ثاندر في أواخر عام 2020 من قبل أحمد حمودة وسيف عمرو، وحصلت الشركة على رخصة سمسرة لتداول الأوراق المالية، وهي أول رخصة وساطة مالية منذ عام 2008، ونجحت المنصة في جمع تمويل بقيمة 22 مليون دولار من كبرى المؤسسات الدولية لتمويل توسعات الشركة.