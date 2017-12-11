تطبيق تركتو يستهدف الوصول بأسطول سياراته إلى 15 ألفًا

مفاوضات لدخول السوق السعودية خلال النصف الأول من 2018 أحمد اللاهونى يستهدف تطبيق تركتو لسيارات النقل الوصول بأسطول سياراته إلى 15 ألفا بنهاية 2019، وفقًا لمصادر داخل الشركة مالكة التطبيق. وأعلنت المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم، عن مفاوضات فى الوقت الحالى لتوسيع نطاق عمل التطبيق خارج السوق

مفاوضات لدخول السوق السعودية خلال النصف الأول من 2018



أحمد اللاهونى

يستهدف تطبيق تركتو لسيارات النقل الوصول بأسطول سياراته إلى 15 ألفا بنهاية 2019، وفقًا لمصادر داخل الشركة مالكة التطبيق.

وأعلنت المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم، عن مفاوضات فى الوقت الحالى لتوسيع نطاق عمل التطبيق خارج السوق المحلية، ليدخل السعودية مع النصف الأول من 2018، مشيرة إلى أن هناك شركات عالمية في مصر أبدت رغبتها في التعاون واستخدام التطبيق.



وانطلق تطبيق تركتو لسيارات النقل مؤخرًا، ويوفر للمواطنين إمكانية استدعاء سيارة نقل، ويتيح خاصية استدعاء أكثر من سيارة لنفس العميل، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد في البحث عن سيارات لنقل بضائعهم أو ممتلكاتهم من مكان لآخر، خاصة أن الخدمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

و”تركتو” هو تطبيق شبيه بتطبيقي “أوبر وكريم” المنتشرة في القاهرة والإسكندرية لنقل الركاب، لكنه مخصص لسيارات النقل فقط، وهو متاح في كل محافظات الجمهورية، ويتيح للمواطن اختيار السيارة النقل التي يحتاجها من حيث الحجم والنوع وحتى السعر، ويمكنه من خلال التطبيق تحديد مكان تحميل الشحنة ومكان تفريغها، وأيضا تتبعها لحظة بلحظة، وفي الوقت الذي يناسب العميل، دون الحاجة للجدل مع سائقي مركبات النقل ويمكن للعميل أيضا تقيم تجربته بعد عملية النقل مساهمه منه في تطوير الخدمة المقدمة من Trukto.

ويهدف ” تركتو” لتحقيق نمو وتطوير السوق الاقتصادية في مصر، ورفع معايير الجودة في هذا القطاع بالسوق المحلية، وتساهم فكرة التطبيق في تقليل عدد سيارات النقل الفارغة في الشوارع مما يقلل من حوادث الطرق والازدحام الذي تسببه سيارات النقل، ويمكن من خلاله التطبيق الذي بات متاحا لجميع المصريين عبر خدمات جوجل (Google App)، أن يتابع الشخص شحنته المنقولة منذ بداية تحرك السيارة وحتى وصولها للمكان المتفق عليه أو المحدد عبر التطبيق، كما يمكن لمالك السيارة متابعة السائق أيضا لحظة بلحظة، كما يتيح خيارات متعددة للدفع (كاش أو عن طريق الفيزا)، بما يحقق طفرة في مجال النقل اللوجيستي في مصر، ويساهم أيضا في الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى البلاد لتحقيقه.