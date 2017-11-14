تطبيق بصمة العين فى الحج والعمرة يثير الانتقادات للسياحة

مطالب بإصدار ضوابط العمرة حتى لا يقتصر الموسم على 3 أشهر دعاء محمود أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، منذ يومين، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية التى تشمل بصمة الإصبع وصورة الوجه على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر الحالى. يأتي ذلك في ظل انتظ

مطالب بإصدار ضوابط العمرة حتى لا يقتصر الموسم على 3 أشهر



دعاء محمود

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، منذ يومين، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية التى تشمل بصمة الإصبع وصورة الوجه على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة بدءاً من 19 نوفمبر الحالى.



يأتي ذلك في ظل انتظار شركات السياحة الدينية العاملة في الحج والعمرة، قرار وزير السياحة يحيي راشد بتشكيل اللجنة العليا للعمرة لوضع ضوابط الموسم.



وقال باسل السيسي عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة، ورئيس شركة سيسي تورز، إنه من حق المملكة العربية السعودية أن تتخذ القرارات التي تناسبها، منتقداً الية تطبيق القرار نظراً لعدم الاستعداد المسبق له وتحميل المعتمر أعباء جديدة لزيارة بيت الله الحرام.



وأضاف السيسي لـ”المال”، أنه كان على وزارة السياحة الرجوع والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية قبل الموافقة علي تطبيق قرار البصمة، مؤكداً أن تبني وزارة الداخلية هذا الأمر سيسهم في سداد رسوم أقل من الرسوم المفروضة من قبل السعودية نظير تقديم الخدمة، بالإضافة إلي توفير قاعدة بيانات كاملة وسجلات محفوظة يمكن الرجوع إليها مرة أخري.



ويعد إجراء البصمة الحيوية إلزاميا من قبل السلطات السعودية كشرط لحصول المعتمر على التأشيرة، ويذكر أن القرار كان يطبق في المطارات السعودية قبل دخول المعتمرين في السنوات السابقة، ولكنهم نقلوا هذا الإجراء في كل دولة بدافع منع تكدس المعتمرين أثناء إنهاء إجراءات دخولهم المطار.

يذكر أن شركة تسهيل المعنية بإصدار تأشيرات المملكة العربية السعودية، ستفعل إجراء البصمة الحيوية بالعين والإصبع في المكاتب التابعة لها في مصر بدءا من 19 نوفمبر الحالى، وذلك رغم توقف تشغيل موسم العمرة في مصر لعام 2018.



ويمكن للمصريين الراغبين عمل هذا الإجراء في أي وقت قبل السفر للعمرة خلال الموسم، بشرط أن يقوم بالتسجيل على موقع شركة “تسهيل” www.vfstasheel.com لتحديد موعد ليذهب إلى أقرب مكتب تابع لها لعمل بصمة العين والإصبع، وتبلغ تكلفة الخدمة 4.5 دولارات على كل معتمر، أي ما يعادل 80 جنيها.



وتابع السيسي أن شركة تسهيل والمعنية بإصدار تأشيرات السعودية تجارية هدفها الأول والأخير الربحية، منتقداً عدم وضوح وزارة السياحة في تحديد موعد لبدء موسم العمرة ووضع الضوابط المنظمة له، واصفاً ذلك بالاستهتار بشركات السياحة والمواطن”.



وأبدي السيسي تخوفه من تقليص الفترة الزمنية لموسم العمرة لتصل إلي 3 أشهر فقط كما حدث خلال العام الماضي مما يؤدي إلي تكدس المعتمرين.

انفوجراف : أية رمزي

