دعاء محمود بدأ قطاع المتاحف في تطبيق برنامج مكثف للعمل التطوعي للشباب بالمتاحف المصرية، في إطار تفعيل دور العمل التطوعي بوزارة الآثار. وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف: إن برنامج العمل التطوعي تم تدشينة علي صفحات التواصل الاجتماعي لكل متحف من خلال إعداد استمارة يتقدم بها المتطوعين في مجال الآثا

دعاء محمود

بدأ قطاع المتاحف في تطبيق برنامج مكثف للعمل التطوعي للشباب بالمتاحف المصرية، في إطار تفعيل دور العمل التطوعي بوزارة الآثار.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف: إن برنامج العمل التطوعي تم تدشينة علي صفحات التواصل الاجتماعي لكل متحف من خلال إعداد استمارة يتقدم بها المتطوعين في مجال الآثار والسياحة والتسويق وتكنولوجيا المعلومات.

وبدأ تفعيله في متحف سوهاج القومي، وقبول 140 متطوعًا من مجمل 150 بعد عرضهم علي لجنة متخصصة، وسيتم تدريبهم كل في مجال عمله تمهيدًا للعمل التطوعي داخل المتحف عند افتتاحه قريبًا.

وأوضحت صلاح، أن برنامج التدريب للمتطوعين سيتم تنظيمه علي مرحلتين تشمل كل مرحلة التعرف على العمل المتحفي وأهميته، والتواصل مع الجمهور.

وأكدت أن تلك المرحلة سوف تكون باكورة العمل التطوعي داخل المتاحف، وتقدم 75 متطوعًا للعمل داخل متحف كوم أوشيم وجاري الأختيار بينهم بعد عقد مقابلة شخصية مع اللجنة المتخصصة، على أن يبدأ تفعيل البرنامج داخل المتحف في 1\7\2018م.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل برنامج العمل التطوعي إلي داخل متحف الأقصر ومتاحف الاسكندرية ومتحف جاير آندرسون ومتحف المنيل وجميع متاحف الجمهورية تباعًا.