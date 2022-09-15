تطبيق الغرامات بدءا من غد.. حماية المستهلك يراقب التجار لإلزامهم ببيع الأرز بالتسعيرة الجديدة

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في الشرقية، عمليات المراقبة على التجار بمراكز المحافظة للتأكد من التزامهم بتطبيق تسعيرة الأرز التي أقرتها الحكومة، بالإضافة إلى وجود أكياس الأرز مدون عليها الأسعار الجديدة، وفقا لتصريحات مصدر داخل الفرع الإقليمي لـ”المال”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

ووفقا للمصادر، فإنه تم المرور على تجار الجملة بمراكز: أبوكبير، وفاقوس، والزقازيق، ووههيا، للتأكد من بيع التجار بالسعر المقرر وعدم البيع بأسعار أعلى من السعر الطبيعي، مضيفة أن هناك التزاما تاما من قبل التجار لقرار رئيس الحكومة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال المرور على التجار والسوبر ماركت يتم التنبيه عليهم بالالتزام بالتسعيرة الجديدة وعدم المغالاة في الأسعار، لافتة إلى أنه بداية من غد الجمعة سيتم تحرير محاضر للمخالفين لقرار الحكومة بالالتزام بالتسعيرة الجديدة وتطبيق الغرامة المقررة عليهم.

وأشارت إلى أن الحملات تستهدف المحال والتجار على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إذ أن رئيس الفرع قرر المرور يوما كاملا على كل مركز لمتابعة عملية البيع من قبل التجار، لافته إلى أنه منذ الإعلان عن السعر الجديد تم المرور على 4 مراكز كاملة.

وأكدت المصادر، أنه بداية من غد الجمعة سيتم المرور على باقي المراكز مع تحرير محاضر للمحال والتجار المخالفين لقرار التسعيرة الجديدة نظرا لانتهاء المهلة التي أعطاها الجهاز للتجار والمحال التجارية.

ونشرت المال أمس الأربعاء تصريحات لمصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أكدت خلالها أن الجهاز سيقوم بالمرور على عدد من السوبر ماركت والتجار لإلزامهم بتوقيع إقرار استلام القرار الخاص بتسعير الأرز والالتزام به لتطبيق السعر الذي أعلنت عنه الحكومة لمنع ارتفاع تلك السلعة في السوق المحلية.

وقالت المصادر، إن تطبيق القرار على السوبر ماركت والتجار يتم من خلال التعاون بين جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والرقابة بوزارة التموين كونهما الجهات المنوطة بتطبيق القرار على التجار والسوبر ماركت.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال مرور جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والرقابة بوزارة التموين يتم منح التاجر أو صاحب السوبر ماركت فرصة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالسعر التي أقرته الحكومة.

وأكدت المصادر أن الجهاز يبدأ في تطبيق القرار على كافة المحال التجارية والتجار والسوبر ماركت وتحرير المحاضر للمخالفين اعتبارًا من الجمعة 14 -9-2022 الجاري، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر مباشرة بالغرامة المنصوص عليها التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز أصدر قرار إلزام السوبر ماركت والتجار بالتوقيع على قرار وصوله تسعيرة الأرز لمنع التلاعب الأسعار، موضحة أنه أكد خلال اتخاذ تلك القرار لا يتم عمل المحاضر أول 3 أيام من صدوره لحين تعديل السيستم الخاص بكل تاجر أو سوبر ماركت.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأجرى الجهاز العديد من الحملات التفتيشية منذ إعلان قرار تطبيق سعر الأرز على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وعدم التلاعب بالأسعار.

وبدأت الشركات المنتجة للأرز سحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة التي كان يتراوح سعرها ما بين «20 وحتى 25 جنيها»، وطرحت عبوات حديثة بالأسعار الجديدة، وفقا لتصريحات سابقة لحازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.