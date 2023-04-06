تطبيق «إنستاباي» يتيح معاملاته من خارج مصر

أتاحت المنظومة الوطنية لشبكة الدفوعات اللحظية، تطبيق

من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية.​

وتوفر شبكة المدفوعات اللحظية، التحويل اللحظي، الاستعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، بالإضافة إلى خدمات التبرعات، وتقدم خدماتها بدون رسوم حتى نهاية 2023.

ويتعاون إنستاباي مع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الإسكندرية – بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB- البنك العربي – بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB- البنك المصري الخليجي EG Bank- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB- المصرف العربي الدولي AIB- بنك التجاري وفا – البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank- بنك البركة – بنك فيصل الإسلامي- بنك HSBC – بنك التعمير والإسكان- البنك الأهلي الكويتي- بنك أبوظبي الإسلامي​​- البنك الأهلي المتّحد- البنك العقاري المصري العربي- بنك الكويت الوطني- بنك قناة السويس- المصرف المتّحد- بنك أبوظبي الأول – بنك أبوظبي التجاري ADCB.

وسجل حجم معاملات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق

عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي»

نحو 112.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بإجمالي 20.3 مليون معاملة.

وكشف

أن إجمالي عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي» سجل 2.16 مليون عميل.