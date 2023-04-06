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تطبيق «إنستاباي» يتيح معاملاته من خارج مصر

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وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية

تطبيق «إنستاباي» يتيح معاملاته من خارج مصر
شروق محمود

شروق محمود

2:18 م, الخميس, 6 أبريل 23

أتاحت المنظومة الوطنية لشبكة الدفوعات اللحظية، تطبيق

إنستاباي
من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظياً بين البنوك المصرية.​

وتوفر شبكة المدفوعات اللحظية، التحويل اللحظي، الاستعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، بالإضافة إلى خدمات التبرعات، وتقدم خدماتها بدون رسوم حتى نهاية 2023.

ويتعاون إنستاباي مع البنوك الآتية: البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الإسكندرية – بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB- البنك العربي – بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB- البنك المصري الخليجي EG Bank- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB- المصرف العربي الدولي AIB- بنك التجاري وفا – البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank- بنك البركة – بنك فيصل الإسلامي- بنك HSBC – بنك التعمير والإسكان- البنك الأهلي الكويتي- بنك أبوظبي الإسلامي​​- البنك الأهلي المتّحد- البنك العقاري المصري العربي- بنك الكويت الوطني- بنك قناة السويس- المصرف المتّحد- بنك أبوظبي الأول – بنك أبوظبي التجاري ADCB.

جريدة المال

وسجل حجم معاملات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق 

«إنستا باي»
 نحو 112.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بإجمالي 20.3 مليون معاملة.

عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي»

وكشف 

البنك المركزي
 أن إجمالي عدد العملاء المسجلين في تطبيق«إنستا باي» سجل 2.16 مليون عميل.

شروق محمود

شروق محمود

2:18 م, الخميس, 6 أبريل 23