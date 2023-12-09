تطبيق إلكتروني يطلق حملة رسائل للتذكير بموعد الانتخابات الرئاسية

أطلق تطبيق “تاسكد إن” المتخصص في الحلول الرقمية، حملة رسائل تذكيرية بموعد الانتخابات والحث على المشاركة، وطريقة معرفة اللجنة للعاملين بالشركات.

من جانبه، قال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس إدارة شركة ميجا تراست المالكة للتطبيق، إن الحملة تستهدف تذكير العاملين بالمشاركة في أداء الواجب الانتخابي وتوضيح كيفية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال رسالة نصية عبر التطبيق تصل كل موظف بالشركة عبر هواتفهم المحمولة، وذلك بالتعاون مع أكثر من 150 شركة يستخدمون تطبيق تاسكد إن في مصر.

وأكد نصر الله، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يسهم الجميع في أدائه، حيث إنها ركن أساسي من أركان العملية الديمقراطية ودعم الاستقرار السياسي في مصر، داعياً جميع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وكان الدكتور إسلام نصر الله خبير التحول الرقمي، هو من أطلق أول برنامج انتخابات رئاسية معد بواسطة الذكاء الاصطناعي إهداء منه لرئيس مصر القادم.

ويقدم البرنامج الانتخابي لرئيس مصر القادم والمُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي، أفكار وحلول للعديد من المشكلات التي تواجه الدولة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن تلك الحلول والبرامج قابلة للتطوير من أجل خدمة بلدنا الحبيبة مصر.

وأوضح الدكتور إسلام نصر الله، أن البرنامج الانتخابي المُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي تضمن 8 محاور رئيسية وهي: الأمن القومي المصري، الاقتصاد والتنمية، ميثاق الشرف الإعلامي، التعليم والتدريب، الرعاية الصحية، البيئة والتنمية المستدامة، القضاء على الفساد، والقضاء على الغش التجاري.

تناول البرنامج الانتخابي لرئيس مصر القادم والمعد بواسطة الذكاء الاصطناعي، عدد من القضايا الهامة وطرح حلول لها منها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة والزراعة، ومشكلة التعليم، وأزمة الدولار، والتسول، وأطفال الشوارع، وتعديلات تشريعية لبعض القوانين التي تساعد في تحقيق أهداف البرنامج على كافة المستويات.

وركز البرنامج على الترويج السياحي لمصر من خلال التواصل الإلكتروني بين المواطنين المصريين والأجانب من كافة الجنسيات بحيث تكون رسالة كل مواطن الترويج لثقافته ولبلده، بجانب إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عرض الأثار المصرية، وكان من أبرز الأفكار المطروحة في هذا المجال استخدام الأهرامات كواجهات إعلانية مثل برج خليفة في دبي وهو مايساعد في إضافة مصدر جديد للدخل القومي.

وأعلن الدكتور إسلام نصر الله خبير التحول الرقمي عن قيام شركته بتدشين موقع إلكتروني تفاعلي للبرنامج يستطيع من خلاله تلقي مقترحات المواطنين حول كل البنود والقضايا المطروحة في البرنامج للمساهمة في تطويره بشكل مستمر، وإضافة حلول تناسب كل محور من محاور البرنامج والقضايا المتعلقة به.