«تطبيق إلكتروني» حيلة استقطاب الضحايا.. كشف عصابة نصب بوحدات مصيفية وهمية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن عصابة تخصصت في مجال النصب على المواطنين، بعدما استخدمت أحد التطبيقات الإلكترونية للإيقاع بالضحايا واستقطابهم من خلال الإعلان عن طرح وحدات مصيفية للحجز، والاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من القبض عليهم.

حيلة نصب

تعود التفاصيل في القضية، إلى تأكيد معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة أن شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بمحافظة البحيرة، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في حجز الوحـدات المصيفية، والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت في ممارستهما ذلك النشاط، من خلال الإعلان عن صور بعض الوحدات “شاليهات” وعرضها على المواطنين الراغبين بحجزها.

وعقب موافقة المجني عليهم على استئجار تلك الوحدات، والاتفاق معهما حوّل المجني عليهم مقدم حجز تلك الشاليهات على تطبيقات محافظ الهواتف المحمولة المختلفة، الخاصة بشرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمين بعد شرائها باسم أحدهما، وعقب تحويل تلك الأموال لهما تغلق الهواتف ويتوقف عن التواصل مع المجني عليهم.

سقوط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر في محافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة، 12 شريحة هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بالنصب، بعدما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من 3 مواطنين عن تضررهم من سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو- لتحصله منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص شقق سكنية لهم، وتحريره إيصالات أمانة لهم نظير ذلك، لكنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.