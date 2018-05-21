تطبيق إلكترونى لصرف السلع التموينية تيسيرًا على حاملى الورقة المؤقتة

محمد مجدى أكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، أنه يتم صرف السلع التموينية والخبز المدعم، للمواطنين حاملى البطاقات التموينية، دون أي تأخير وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة لها، وبقالي التموين، وفروع جمعيتي، والمخابز البلدية…

محمد مجدى

أكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أنه يتم صرف السلع التموينية والخبز المدعم، للمواطنين حاملى البطاقات التموينية، دون أي تأخير وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة لها، وبقالي التموين، وفروع جمعيتي، والمخابز البلدية المدعمة، وذلك لشهر مايو الحالى.

وأضاف رمضان، أنه فى اطار متابعة تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى مديريات التموين بالمحافظات بإصدار إذن صرف ورقى مؤقت للسلع التموينية والخبز لـ467012 أسرة بما يعادل نحو 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كانت قد تمت الموافقة على إصدار بطاقاتهم الذكية وأرسلت لهم رسائل نصية تفيد بذلك، ومازالت تحت الطبع والتسليم، أو البطاقات الذكية التى تم استلامها ولم يتم تفعيلها على النظام.

ودشن الموقع الإلكترونى للوزارةwww.msit.gov.eg تطبيقا يمكن من خلاله الاستعلام عن أحقية المستفيد من الدعم فى صرف مقررات شهر رمضان ورقيا بمجرد إدخال الرقم القومى يظهر له الاسم والإدارة التابع لها ومكتب التموين مصحوبا بعبارة توجه لمكتب التموين لإستلام البطاقة الورقية المؤقتة.

كما رصدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة توافد المستفيدين من الدعم ممن تنطبق عليهم شروط استخراج البطاقات الورقية المؤقته على مكاتب التموين للحصول على حصصهم من السلع التموينية والخبز، وشكل قطاع الرقابة والتوزيع وقطاع الشؤون الإدارية بالوزارة مجموعات عمل للمرور على مكاتب وإدارات التموين للتأكد من اعلان كشوف المستفيدين.

يأتى هذا القرر تخفيفا عن كاهل الأسر المستحقة للدعم ومراعاة للبعد الإجتماعى فى تلبية البطاقات التموينية لاحتياجاتهم من الخبز والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المعظم.