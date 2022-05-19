تطبيق أسعار نوالين جديدة لنقل البضائع عبر الشاحنات بسفاجا اعتبارا من السبت المقبل

تتراوح من 375 إلى 2200 دولار

تطبيق أسعار نوالين جديدة لنقل البضائع عبر الشاحنات بسفاجا اعتبارا من السبت المقبل
نادية سلام

نادية سلام

1:56 ص, الخميس, 19 مايو 22

أعلن مقاولو النقل عن أسعار جديدة  لنوالين نقل البضائع من المراكب عبر الشاحنات بميناء سفاجا البحري –التابع لهيئة موانيء البحر الأحمر– تبدأ التوكيلات الملاحية تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل.

وتتضمن  الآتي :نولون لوبيد محمل يصل إلى ٢٢٠٠ دولار بينما لوبيد فارغ يصل سعره إلى ١٨٠٠ دولار ويصل سعر البراد والساخنة المحملة ٩٠٠ دولار بينما الفارغة منها يصل إلى ٨٠٠ دولار.

كما يصل سعر اللوري المحمل إلى ٥٠٠ دولار بينما الفارغ ٤٥٠ دولار ويصل سعر ديانا محملة إلى ٤٢٥ دولار مقابل ٣٧٥ دولار لديانا الفارغة، بينما وصل سعر نولون المافي ٤٠ محمل إلى ٨٥٠ دولار بينما مافي ٢٠ محمل وصل إلى ٥٠٠ دولار كما يبلغ سعر أذن الشحن إلى ١٠٠٠ دولار.

نادية سلام

نادية سلام

1:56 ص, الخميس, 19 مايو 22