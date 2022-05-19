تطبيق أسعار نوالين جديدة لنقل البضائع عبر الشاحنات بسفاجا اعتبارا من السبت المقبل

أعلن مقاولو النقل عن أسعار جديدة لنوالين نقل البضائع من المراكب عبر الشاحنات بميناء سفاجا البحري –التابع لهيئة موانيء البحر الأحمر– تبدأ التوكيلات الملاحية تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل.

وتتضمن الآتي :نولون لوبيد محمل يصل إلى ٢٢٠٠ دولار بينما لوبيد فارغ يصل سعره إلى ١٨٠٠ دولار ويصل سعر البراد والساخنة المحملة ٩٠٠ دولار بينما الفارغة منها يصل إلى ٨٠٠ دولار.

كما يصل سعر اللوري المحمل إلى ٥٠٠ دولار بينما الفارغ ٤٥٠ دولار ويصل سعر ديانا محملة إلى ٤٢٥ دولار مقابل ٣٧٥ دولار لديانا الفارغة، بينما وصل سعر نولون المافي ٤٠ محمل إلى ٨٥٠ دولار بينما مافي ٢٠ محمل وصل إلى ٥٠٠ دولار كما يبلغ سعر أذن الشحن إلى ١٠٠٠ دولار.