تطبيقات المحمول بالخليج توصل لحوم الأضاحى ديليفرى

خالد بدر الدينانتشرت مؤخرا فى منطقة الخليج تطبيقات الموبايلات الذكية التى توصل جميع المنتجات الاستهلاكية إلى البيوت ومن بين أشهر هذه التطبيقات التي توفر خدمة توصيل الذبائح فى عيد الأضحى والتى تزدهر خدماتها فى هذا الموسم تطبيق "ذبيحتي"، و"خروف.كوم"، و"ماشية"، فضلاً عن تطبيق "المواشي"، والذي أطلقته

خالد بدر الدين

انتشرت مؤخرا فى منطقة الخليج تطبيقات الموبايلات الذكية التى توصل جميع المنتجات الاستهلاكية إلى البيوت ومن بين أشهر هذه التطبيقات التي توفر خدمة توصيل الذبائح فى عيد الأضحى والتى تزدهر خدماتها فى هذا الموسم تطبيق “ذبيحتي”، و”خروف.كوم”، و”ماشية”، فضلاً عن تطبيق “المواشي”، والذي أطلقته بلدية دبي منذ عامين، ليُصبح جزارا ذكياً، يستخدمه العديد من سكان إمارة دبى لا سيما خلال وقفة عرفات ويوم العيد.

وذكرت وكالة CNN أن هذه التطبيقات تحظى بسوق كبيرة في عدة دول عربية، من أكبرها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت وتعمل من خلال توفير خدمة لحجز الأضحية واختيارها بحسب نوع الأغنام المفضل أو الكمية المطلوبة والتى يمكن شراؤها بذات اللحظة من خلال الدفع إلكترونياً على التطبيق.

كما تتوافر عدة خدمات إضافية على هذه التطبيقات، حيث يمكن اختيار خدمة إرسال الأضحية إلى السلخانات والمجازر المسجلة في الدولة المعنية، أو إلى المقاصب الحكومية في الدول التي تمنع ذبح الأضاحي بشكل عشوائي، خوفاً من انتشار الأمراض وما إلى ذلك.

وتتضمن هذه التطبيقات معلومات مفصلة عن الأغنام والماشية المعروضة للبيع، كما يُذكر سعر كل واحدة منها وفقاً لنوعها، وحجمها، ومنشأها، فضلاً عن خدمات أخرى تتوفر على مدار السنة، مثل خدمة شراء الذبائح واللحوم وتقطيعها حسب الطلب أو تغليفها ومن ثم توصيلها للعملاء.