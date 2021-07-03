«تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني».. جولة لـ«المال» بجناح الداخلية بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

شهد جناح وزارة الداخلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي نظمته أكاديمية الشرطة مع بدء فعاليات المعرض، إقبالًا من الزوار للإطلاع على أحدث الإصدارات العلمية والكتب والدراسات الأمنية العلمية المقدمة من الوزارة.

إصدارات الداخلية وإقبال الزوار

وأجرت “المال” جولة داخل جناح وزارة الداخلية، للاطلاع على أحدث الإصدارات الأمنية، وأبرزها: الموسوعة العلمية للقضايا الأمنية المعاصرة.. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني”، “المواجهة الأمنية لجرائم الذكاء الاصطناعي”، الاستراتيجية المنية لإدارة الحشود، “أثر المتغيرات الأمنية المعاصرة في تطوير أداء التدريب الأمني (دراسة تطبيقية).

وانقسم جناح المعرض إلى 10 مكتبات شرطية علمية، وتضم مكتبة إصدارات الأمن القومي: “سلسلة دراسات العلاقات العامة والإعلام الأمني.. الشائعات وتأثيراتها الأمنية”، “إصدار عن مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها”، “الفكر المتطرف وكيفية مواجهته”.

مكافحة الإرهاب

وفي مكتبة إصدارات مكافحة الإرهاب ظهرت دراسات عن “تاريخ الإرهاب والتطرف”، “إدارة الأزمة الإرهابية”، “المواجهة الإعلامية للجريمة الأمنية”، “المواثيق الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وشملت مكتبة الدراسات الشرطية المتخصصة: “سلسلة دراسات التنمية البشرية الأمنية”.. مشروع ميثاق مهني لأخلاقيات العمل الأمني”، “التوسع في الاستعانة بالعنصر النسائي في المجال الأمني”، “سلسلة دراسات الجرائم الاقتصادية.. الغش التجاري بين التجريم والمواجهة”، وإصدارات ودراسات متعددة.

مناهج كلية الشرطة

وضمن جناح الداخلية، تواجدت مكتبتين لعرض مناهج كلية الشرطة، بينها تطبيقات تكنولوجيا البحث الجنائي، إدارة ومواجهة الكوارث، الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل”.



وعرضت الداخلية مجلدات عن المؤتمرات والندوات العلمية، بينها ندوة تطوير الأداء الأمني، “الأمن والمجتمع رؤية معاصرة”.

وخصصت الداخلية مكتبة داخل الجناح عن إصدارات كلية الدراسات العليا، وإصدارات كلية التدريب والتنمية.

حقوق الإنسان

وشمل الجناح على مكتبة لعرض إصدارات حقوق الإنسان، وضم: “موسوعة عن دور الشرطة في حماية الفئات المستضعفة”، “مواجهة الشرطة لجرائم الاتجار بالبشر”، “المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان”.

وفي مدخل الجناح أتاحت وزارة الداخلية 2 شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام من جانب المواطنين.

خدمات جماهيرية وهدايا تذكارية

ويتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها الوزارة في مجالات الجوازات، المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط وسهل.

وحرص منظمي جناح الداخلية على توزيع بعض الكتيبات، وألعاب تكوين المجسمات وكراسات التلوين على الأطفال المترددين على جناحها، إيمانًا منها بأهمية ترسيخ الدور الوطني لرجال الأمن لدى النشء.

ويضم الجناح باكورة الإنتاج العلمي بوزارة الداخلية، وذلك تجسيدًا لاستراتيجيتها الراهنة، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، ويستمر خلال فترة المعرض.

وتتناول أحدث الإصدارات العلمية بمجالات دراسات الأمن القومي، دراسات مكافحة الإرهاب، دراسات حقوق الإنسان، إصدارات مركز بحوث الشرطة، المقررات الدراسية لكلية الشرطة، الندوات والمؤتمرات العلمية، رسائل الدكتوراه، أبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية.

توزيع مطويات لتوعية المواطنين

ويضم المعرض بين جنابتيه عرض لمطويات توعوية توزع على المواطنين للتوعية العامة من مخاطر الجريمة ومخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تجنب وقوع الحوادث والحرائق، والوقاية من صور الإعتداء على الأموال والأشخاص، علاوة على عدد من النشرات التثقيفية والمراصد الأمنية لإبراز الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل التعاون معها والوقاية من مخاطرها.