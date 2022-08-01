تطبيقات التكنولوجيا تتصارع على خدمات المصطافين حتى سبتمبر

مع حلول فصل الصيف من كل عام، يبدأ موسم الإجازات والسفر إلى الشواطئ والمناطق الساحلية هروبًا من حرارة الطقس، ويزداد إقبال المصطافين على التطبيقات الخدمية التى تلبى احتياجاتهم المعيشية يوميًا، وتعمل على توفير الوقت والجهد من أجل قضاء أوقات ممتعة مع ذويهم دون أدنى معاناة أو مشقة.

«المال» رصدت استعدادات عدد من خدمات التطبيقات التى تتنوع بين توصيل المواد الغذائية وأدوات الشاطئ وإيجار الشاليهات والغرف الفندقة إلى شحن البضائع وقطع الأثاث وتوصيل الروايات والكتب، وتغطى القرى والمدن السياحية الممتدة من مدينة الساحل الشمالى وحتى مدينة مرسى مطروح.

أبو زيد: «voo» تعمل فى سيدى عبد الرحمن من خليج هاسيندا إلى «الغزالة»

قال عمر أبو زيد، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى لمنصة «VOO»، إن المنصة تقدم خدمة توصيل المشروبات الغازية والمياه والأكواب البلاستيكية وأكياس الثلج والعصائر والآيس كريم والسناكس، إضافة إلى المناشف ومستلزمات الشاطئ، مثل العوامات والمناشف فى منطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة الساحل الشمالى، التى تبدأ من خليج هاسيندا إلى الغزالة.

وأوضح «أبو زيد» أن القرى الساحلية التى تقع بين الخليجين ضمن نطاق عمل التطبيق أيضًا مثل هاسيندا وايت وهاسنيدا ريد والدبلوماسيين.

وأضاف مسئول فى قسم العمليات بمنصة Rentak المتخصصة فى تأجير العقارات أن المنصة تقدم خدماتها للمصطافين هذا العام فى مدن الساحل الشمالى والجونة وشرم الشيخ، وتشمل تأجير «الشاليهات» بالساحل والغرف الفندقية فى كل من مدينتى شرم الشيخ والجونة.

وأضاف أن المنصة تقدم خدمات تقسيط إيجارات الوحدات فى الساحل وشرم الشيخ والجونة، بالتعاون مع شركة فاليو لخدمات التقسيط value لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، مشيرًا إلى أن خدمة الإيجارات معتمدة مع الفنادق وأصحاب «شاليهات» الذين يمتلكون حسابات بنكية.

و تابع أن Rentak تتيح قبول جميع أنواع المدفوعات من قبل العملاء، سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات الائتمانية أو حلول الدفع الإلكترونية، كما توفر أيضًا للمصطافين خدمات صيانة السباكة والكهرباء والتكييفات للوحدات الساحلية يوميا على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المنصة تقدم كذلك خدمات أخرى منها تسويق الشاليهات للغير، وتثمين الوحدة ومساعدة الملاك فى معرفة السعر الحقيقى لها.

فى ساق متصل، أكد هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، أن شركته تقوم بتوصيل الطلبات لجميع قرى الساحل الشمالى، سواء المنازل أو نقاط التجميع pick up stations .

«الصوينى»: «رابيت» تقدم خدمة استئجار السكوترز الكهربائي

من جانبه، أوضح كمال الصوينى، الرئيس التنفيذى لتطبيق رابيت موبيليتى، أن التطبيق أطلق خدماته فى مدينة الساحل الشمالى خلال العام الماضى، ويتيح استئجار السكوترز الكهربائية بشكل يومى أو فى صورة رحلات قصيرة.

وذكر أن خدمة استئجار السكوترز للرحلات القصيرة متوافرة فقط فى قرية «مراسي» بتكلفة 22 جنيهًا فى الساعة، مقابل خدمة الإيجار اليومى الذى يبدأ من مدة يومين وبحد أقصى 30 يومًا، ومتاحة بالقرى التى توجد فى منطقة «العلمين» الممتدة من «مراسي» وحتى «غزالة باي» بتكلفة 100 جنيه يوميًا.

ونوه بأن السكوترز الكهربائية المسجلة على التطبيق قامت بقطع 10 آلاف كيلومتر رحلات فى نطاق الساحل الشمالى.

عصام: «كريم» أتاحت إرسال ونش مجاناً.. وتخفيض عمولة الكباتن إلى %15

وقال هيثم عصام، مدير شركة كريم لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول فى مصر، إن شركته بدأت نشاطها هذا العام فى مدينة الساحل الشمالى خلال يوليو الحالى ومستمرة حتى سبتمبر المقبل، موضحًا أن الشركة قامت بخفض نسبة العمولة المستحقة من الكباتن العاملين على منصتها فى الساحل من 25 إلى %15.

وألمح «عصام» إلى أن كريم تتيح أيضًا للكباتن من مستوى البلاتينوم فى جميع المناطق التى تعمل بها، ومنها الساحل، خدمة إرسال ونش لنقل السيارة مجانًا فى حال تعطلها على الطريق، إضافة إلى توفير إرسال مساعدة مجانية.

عبد الحميد: «Bonbell» توفر توصيل طلبات مطاعم أكوا فيو بتقنية QR-CODE

فى سياق متصل، قالت دعاء عبد الحميد، الشريك المؤسس لمنصة Bonbell لخدمة طلبات الطعام أونلاين، إن المنصة تقدم خدماتها هذا الصيف فى قرية «أكوا فيو» بالساحل الشمالى عبر توصيل طلبات الطعام للملاك والزائرين على حد سواء، من خلال المطاعم والمتاجر التى تعمل بتقنية رمز الاستجابة السريع QR code .

وتابعت دعاء عبد الحميد أنه من المتوقع إطلاق الخدمة داخل إحدى القرى السياحية الكبرى بالساحل الشمالى قبل نهاية الموسم الحالى –رافضة الإفصاح عنها- لافتة إلى أن المنصة قامت بإطلاق خدمات التطبيق داخل نادى «هليوبوليس»، إلى جانب تقديم خدماتها داخل نادى «سماش» لرياضة التنس، مشيرة إلى أن التطبيق أطلقت خدماته بالفعل داخل نادى «هليوبويلس» منذ بداية الصيف الحالى، لافتة إلى أنه تلقى 1500 طلب منذ بداية إطلاقه داخل النادى.

وذكر شريف عادل، المدير التنفيذى لتطبيق «حريف» لتوصيل الطلبات، أن الأبلكشين أتاح خدمة توصيل أدوات البحر التى يستخدمها المصطافون منذ شهرين تقريبًا، مثل الشمسيات ونظارات ومقاعد البحر، مقدرًا إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها المنصة فى هذا الشأن بنحو 500 طلب، من إجمالى 2500 خاص بالتطبيق.

وأضاف «عادل» أن «حريف» يقدم خدمة توصيل الطلبات فى 7 مناطق داخل مصر، منها: التجمع الخامس ومدينتى والشروق ومصر الجديدة والمعادى والعبور.

وقال شريف طاهر، المدير التنفيذى لشركة نقلة «naqla» لحلول النقل الثقيل والشحن الذكى، إن المنصة تقدم خدماتها أيضًا فى الإجازات الموسمية والرسمية التى تستهدف مساعدة العائلات المصرية من المسافرين فى نقل الأثاث والأجهزة الكهربائية على طول خط قرى الساحل الشمالى الممتد حتى مدينة مرسى مطروح.

ونوه بأن «نقلة» أطلقت هذه الخدمة للمصطافين فى يونيو الماضى، وبلغ عدد مستخدميها نحو 1000 مستخدم منذ بداية إطلاقها وحتى يوليو الماضى.

وقال مصدر بمكتبة «المصرية اللبنانية» إن منصتها الإلكترونية أطلقت خدمة توصيل الكتب للمصطافين فى قرى الساحل الشمالى خلال يونيو الماضى ومستمرة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الخدمة تغطى حتى الكيلو 100 من طريق مرسى مطروح (تشمل مارينا وقرية العالمين الجديدة) أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى الكيلو 150 (قرية غزالة باي) أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بتكلفة تصل إلى 85 جنيهًا.