تطبق 16 أبريل.. «بيبسي» تعلن زيادة جديدة في أسعار مشروب فيروز

أعلنت شركة بيبسي كولا مصر عن زيادة أسعار مشروب فيروز للمرة الثالثة خلال عام 2023 بعد زيادة بعض أصنافها خلال مارس الماضي ليتم تطبيق الزيادات منتصف الشهر الجاري.

زيادات سعر فيروز الجديدة

وحصلت المال على نسخة من الزيادات الجديدة التى أعلنتها بيبسي كولا، والتى تضمنت زيادة أسعار مشروع فيروز زجاج غير مرتجع إلى 9.5 جنيه للعبوة وسعر الصندوق للمستهلك 228 جنيها.

وكشف المنشور الصادر عن بيبسي أنها رفعت سعر فيروز كان 250 ملي أناناس إلى 7.75 جنيه للعبوة وسعر الصندوق للمستهلك 186 جنيها.

وأظهر المنشور زيادة سعر فيروز كانز 330 ملي أناناس إلى 8.5 جنيه للعبوة وسعر الصندوق للمستهلك 204 جنيهات، وأوضحت شركة بيبسي كولا مصر، أنها رفعت سعر فيروز كانز 330 ملي تفاح إلى 8.5 جنيه للعبوة وسعر الصندوق للمستهلك 204 جنيهات.

ووفقا للزيادات الجديدة في أسعار مشروب فيروز سيتم زيادة سعر كانز 330 ملي مانجو إلى 8.5 جنيه للعبوة وسعر الصندوق للمستهلك 204 جنيهات.

وكانت آخر زيادة في أسعار مشروب فيروز في مارس الماضي لوزن العبوة اللتر من 11.75 إلى 12.75 جنيه بزيادة جنيه للعبوة الواحدة، على أن تطبق بداية من الخميس المقبل 16-3-2023.