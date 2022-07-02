تطبق من غد.. إكسون موبيل مصر تقر زيادة تقارب 5% في أسعار الزيوت والشحوم

قررت شركة إكسون موبيل مصر تسعيرة جديدة يتم تنفيذها بدءا من غد الأحد، حيث تشمل الأسعار الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنحو 14% من الأسعار المعلنة.

جاء ذلك بحسب منشور أصدره المهندس عمرو أبو عيطة، مدير عام شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد اطلعت عليه “المال”.

وكشف المنشور عن زيادة جديدة تصل إلى قرابة 5% في معظم منتجاتها، بالرغم من أن آخر تسعيرة للشركة كانت خلال مايو الماضي .

أسعار الزيوت الجديدة من إكسون موبيل مصر

وعلى سبيل المثال، تم رفع زيت موبيل 1 عبوة 1 لتر تصل إلى 261 جنيها بعد أن كانت بنحو 244 جنيها نهاية مايو الماضي، والعبوة 4 لترات تصل إلى 975 جنيها بعد أن كانت بنحو 915 جنيها.

وبالنسبة لموبيل 5 تصل العبوة 1 لتر إلى 282 جنيها بعد ان كانت 264 جنيه خلال مايو، والعبوة 4 لتر تصل الى 1083 جنيه بعد ان كانت بنحو 1016 جنيه.

ووصل سعر عبوة زيت سوبر 15W إلى عبوة 1 لتر 123 جنيها بعد أن كانت 115 جنيها خلال مايو الماضي، والعبوة 4 لترات وصلت إلى 481 جنيها بعد أن كانت 450 جنيها خلال مايو الماضي.

كما وصل زيت الدراجات البخارية بالنسبة لنوع موبيل سوبر 21 إلى 25 جنيها للعبوة ربع لتر بعد أن كانت بنحو 24 جنيها خلال مايو الماضي.

ووصل سعر موبيل 1 عبوة لتر إلى 208 جنيهات بعد أن كانت 195 جنيها خلال مايو الماضي، وموبيل سوبر 4T إلى عبوة لتر 75 جنيها بعد أن كانت 71 جنيها خلال مايو الماضي، وبالنسبة لنوع موبيل اكسترا 4T عبوة لتر وصل إلى 158 جنيها بعد أن كانت 148 جنيها. خلال مايو الماضي.

وبالنسبة لنوع الشحم فايبركس وصل إلى 66 جنيها للعبوة نصف كيلو بعد أن كانت بنحو 63 جنيه، وشحم موبيل MP جردل 18 كجم بنحو 1528 جنيها بعد أن كان بـ 1434 جنيها خلال مايو الماضي.

وخلال يونيه من العام الماضي جددت شركة «إكسون موبيل» مصر المتخصصة فى تسويق المنتجات البترولية شراكتها مع شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل الحصرى لسيارات «بيجو» أحد أبرز العلامات التجارية فى قطاع السيارات بمصر، للاستمرار فى تزويد سيارات العلامة الفرنسية بالزيوت.

وأشار المهندس أحمد الصادق مدير مبيعات الزيوت بشركة «إكسون موبيل مصر» خلال حفل للإعلان عن تجديد الشراكة إلى أهمية تجديد التعاون مع «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل الحصرى لسيارات بيجو أحد العلامات التجارية الفرنسية البارزة فى قطاع السيارات؛ مضيفًا «نتطلع من خلال هذا التجديد إلى أن نواصل تحقيق النجاحات وتقديم أجود وأفضل المنتجات من الزيوت لعملاء بيجو وكل عملائنا بمصر».

وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن شركة «إكسون موبيل مصر»، واجهت هذه التحديات بالمزيد من النجاحات فى زيوت الديزل والبنزين وتجديد العديد من العقود الناجحة فى عام 2020 مع كبار مصنعى سيارات النقل والملاكى.

وكذلك قدمت الشركة برنامج «موبيلاوى» أول برنامج للمستخدم النهائى للوقود ومحلات الزيوت، كما استثمرت فى عام 2020 فى تطوير وتجديد وتوسعة المحطات والتوسع فى المحطات ومراكز الخدمة الجديدة بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع لعملاء موبيل.

ومن المعروف أن عددا من شركات انتاج الزيوت والشحوم قامت برفع أسعارها بنسب طفيفه تبدأ جميعها في التطبيق خلال يوليو الجاري.