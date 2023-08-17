«تطبق من اليوم».. «السويدي» تعلن زيادة أسعار الأسمنت في مصر للمرة الثانية خلال أغسطس

أعلنت شركة السويدي للأسمنت عن زيادة جديدة أسعار الأسمنت في مصر هي الثالثة لها في شهر اغسطس الجاري بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها للطن .

قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، في تصريحات لـ”المال” أن السويدي للأسمنت ارسلت اخطارا لعملاءها ووكلائها في رسالة تتضمن تحرك أسعار الأسمنت في مصر نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج فسيتم زيادة سعر الطن السويدي بورتلاندي 1980 جنيها للتجار، ونحو 2060 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت في مصر

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت في مصر السويدي تشطيبات سترتفع 30 جنيها لتصل إلى 1780 جنيها للطن تجاري، وتسجل نحو 1850 جنيها للمستهلك.

وأكد أن سعر الأسمنت السويدي مقاوم سيرتفع إلى 2030 جنيهًا للتجار على أن يصل لنحو 2110 جنيه للطن للمستهلك.

واوضح فرحات انه سيتم تطبيق تلك الزيادة بداية من اليوم الخميس 17-8-2023.

وكانت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء، قد كشفت للمال عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.