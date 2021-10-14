تضم 52 دولة.. روسيا توقع قائمة تمكن الأجانب من الحصول على تأشيرات إلكترونية

وقع ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، على قائمة تشمل 52 دولة سيكون بإمكان مواطنيها الحصول على تأشيرات الدخول الإلكترونية لزيارة روسيا .

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، في بيان أصدره مساء الخميس، إنه اعتبارا من أوائل 2021 يتم في روسيا تطبيق نظام تأشيرة دخول إلكترونية واحدة.

وتشمل القائمة 4 دول عربية وهي البحرين والكويت وعمان والسعودية، وأشار البيان إلى أن قطر لم يتم إدراجها نظرا لعمل نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول بين الطرفين منذ 23 فبراير 2020، ولم تتضمن القائمة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت الحكومة أنه سيتم منذ الآن انتشار التأشيرة الإلكترونية في جميع أنحاء روسيا، وسيكون من الممكن عبور الحدود من خلال أي نقطة تفتيش مجهزة بشكل خاص، بغض النظر عن المنطقة، وسيكون السفر متاحا في سائر أراضي البلاد، إضافة إلى ذلك، ستزداد فترة تواجد المواطنين الأجانب في روسيا من 8 إلى 16 يوما.

وسيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية وزيارات الضيوف، ولن يتطلب الحصول عليها دعوات رسمية أو حجوزات فندقية أو أي مستندات أخرى تؤكد الغرض من الرحلة.

وستكون الرسوم القنصلية على مستوى 40 دولارا، بينما سيجري إصدار التأشيرات الإلكترونية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات مجانا.