تضم 23 عضوا.. «الوكيل» يشكل لجنة لتسيير أعمال شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية

قرر أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، تشكيل لجنة لتسيير أعمال شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية قبل عدة أيام تضم 23 عضوا وبرئاسة أيمن سعيد عبد الغفار عطا.

وجاء فى قرار الوكيل أنه بعد الاطلاع على قانون الغرف التجارية رقم ۱۸۹ لسنة ۱۹۵۱ والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٠٢ .

وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ لقانون الغرف التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة ۲۰۰۳ بشأن لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية.

وقرر رئيس الغرفة أن يتم تشكيل لجنة لتسيير أعمال شعبة البقالة والعطارة وفقا للجدول التالي الصفة أيمن سعيد عبد الغفار عطا رئيس وطه السيد عبده سكرتير وبعضوية كل من أيمن السباعي وإيمان منير وتيسير توفيق خلیل وكوثر إسماعيل وطارق أحمد إمام.

وكذلك عضوية كل من عبد الله شمس على عبد الله وشريف عبد الهادى محمود وعلى أحمد محمد أحمد عبد الجواد، فضلاً عن محمد سعيد عبد الحميد الماحى.

كما شملت عضوية اللجنة أبو العلا محمد أبو العلا ويحيى سعد متولى وشرين حمدى إبراهيم عثمان وسمر سعد فكرى درويش، بالإضافة إلى عصام عبد الله شاكر.

كما ضمت اللجنة عضوية كلاً من حمدى أحمد عبد الله وعادل أحمد عبد الباقى مصطفى وحازم محمد السيد المنوفى والسيد سعد زيدان وأشرف محمد أبراهيم شيبوب ومجدى أحمد عبد الباقى مصطفى و وعبد الرسول فرغلى محمد عبد الصبور.

جدير بالذكر أن حازم المنوفى والذى كان قائماً بأعمال رئيس الشعبة هو أحد المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية والمقرر عقدها منتصف الشهر المقبل.