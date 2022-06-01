تضم مناقشة 4 اتفاقية دولية.. ملخص جدول أعمال جلسات «النواب» الأسبوع المقبل

ترصد ” المال” ملخص جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم أيام (5 و6 و7 ) يونيو الحالي.

ويشمل جدول أعمال جلسات النواب كالتالي:



أولًا: طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزيرة التجارة والصناعة (يوم الأحد 5 يونيو)

ثانيًا: طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلي الدكتورة وزيرة البيئة (يوم الإثنين 6 يونيو)

ثالثًا: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة (يوم الثلاثاء 7 يونيو):

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022؛ وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

رابعًا: اتفاقيات دولية: