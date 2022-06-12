«تضم مشروع بوليستر».. رئيس الوزراء يتابع جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والسيد محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين المصريين.

وحضر أيضا، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، وخالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة “أدنوك”، وعمر السويدي، وكيل الوزارة – بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي بشركة “مصدر”، و عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد – وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإماراتيين.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات التى جمعته مع عدد من المسئولين الإماراتيين، خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة، وتضمنت بحث واستعراض عدد من ملفات التعاون الثنائى، خاصة ما يتعلق بالتعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وما شمل ذلك من مشروعات مقترحه، لتوليد 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وهذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز.

وأكد فى هذا الصدد أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى هذا القطاع المهم.

ومن جانبه، قال عمر السويدي فيما يتعلق بخطوات تفعيل مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمبادرة، وتم تحديد خطة عمل لكل دولة من الدول الثلاث مصر، والإمارات، والأردن، وتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمبادرة.

وأضاف أنه سيتم قريباً عقد ورشة عمل للجنة التنفيذية مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات التعاون من الدولة الثلاث، على أن يتم البدء فى دراسات الجدوى للمشروعات المحددة؛ تمهيداً لبدء تنفيذها.

وتابع أن هناك زخما كبيرا، ورغبة وحماسا من جانب كل الشركات للمشاركة في هذه المشروعات، لا سيما في مجالات الأغذية والأدوية والزراعة، ونوّه إلى أن هناك فريق عمل ستكون مهمته تذليل العقبات وحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه عمل الشركات، بما يساهم فى سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات.

وقال خالد سالمين: نحن في “أدنوك”، لدينا اهتمام كبير بعدد من المشروعات، سواء في قطاع الغاز، أو غيره. ورحب وزير البترول بهذا التوجه، مشيرا إلى أنهم يرحبون بتنويع الاستثمارات في هذا القطاع.

ورحب رئيس الوزراء بضخ استثمارات جديدة، أوالشراكة مع الجانب الاماراتي، خاصة في إطار جهود تطوير الإنتاج في بعض حقول الغاز.

وقال سالمين: نحن كذلك جاهزون للتعاون في مشروعات البوليستر، وفى هذا الصدد عقب رئيس الوزراء قائلاً: “ونحن جاهزون بموقع المشروع، ووزارة البترول لديها التفاصيل الكاملة بهذا الشأن”.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالبلدين بسرعة تنفيذ هذا المشروع.

وقال : فرق العمل من الفنيين من الجانبين مستمرون في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، وهم يعملون على البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن.