تضم المدينة 23 مركز شباب و32 ناديا.. محافظ بورسعيد أمام «رياضة النواب» : علينا أن نفرح بإنجازاتنا

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: علينا جميعًا كمصريين أن نفرح بإنجازات الدولة المصرية وعدم السماح لأى مُغرض بتهميش تلك الإنجازات. وأشار، خلال كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، خلال زيارتها، اليوم، لمحافظة بورسعيد لتفقُّد المنشآت الرياضية والشبابية، إلى أن الشباب والرياضة أحد محاور الرؤية الإستراتيجية لتطوير محافظة بورسعيد حيث تضم المدينة 23 مركز شباب و32 ناديًا تخدم أقلّ من مليون نسمة بمساحة لا تتجاوز 370 كيلومترًا مربعًا.

ولفت إلى أن 60% من سكان بورسعيد من الشباب، وهو ما دعا الدولة المصرية للاهتمام بالرياضة والشباب والاهتمام بدعم البنية التحتية الرياضية واستضافة بورسعيد للعديد من الفعاليات الدولية والمحلية ووصول أبناء بورسعيد للمراكز الأولى على العالم فى مسابقات الكيك بوكسينج والمصارعة واليد للمعاقين.

ودعا المحافظ القطاع الخاص للمشاركة فى دعم المنشآت الشبابية والرياضية، بجانب دعم الدولة.

من ناحيته أثنى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على جهود المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى تنمية الرياضة والاهتمام بالشباب

وقال إن بورسعيد المحافظة الثامنة فى جدول الزيارات الميدانية للجنة التى تعد إحدى أهم الوسائل الرقابية لمجلس النواب.

وقد جئنا لتحقيق أحلام شباب بورسعيد والتعرف على إنجازات الدولة المصرية فى بورسعيد وحرص وزير الشباب الذي منعته ظروف مشاركته فى بطولة البحر المتوسط، من الحضور.

وقال إن حرص القيادة السياسية على إعادة بناء النادى المصري وإدراج 300 مليون جنيه فى الموازنة العامة لهذا الغرض يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية والتى نقدّرها ونثمنها.

جاءت تصريحات المحافظ ورئيس اللجنة فى إطار فعاليات زيارتها الميدانية، اليوم، لبورسعيد.

وقد أهدى الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، درع مجلس النواب للمحافظ تقديرًا لدوره كأفضل محافظ يدعم الشباب وصاحب إنجازات فى مجال النشاط.