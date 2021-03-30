تضع مصر على خارطة تصدير المخلفات.. «هنكل مصر» تفتتح مراكز لجمع البلاستيك

أكدت الشركة في مؤتمر صحفي أن الشراكة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الأقل.

أعلنت شركة هنكل مصر افتتاح 3 مراكز لجمع مخلفات البلاستيك في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك العالمية في أول شراكة من نوعها.

وأكدت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الشراكة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الأقل.

وقال عمر محمد المصري، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية بشركة هنكل مصر إنها تسعى لافتتاح أكبر عدد من المراكز ومن المستهدف جمع 3 آلاف طن تصل إلى 5 آلاف طن بحلول عام ۲۰۲۳، ما يوفر أكثر من ۱۰۰۰ فرصة عمل خلال عامين في قطاعات جمع مخلفات البلاستيك ونقلها ومعالجتها وتصنيع معدات إعادة التدوير، مع الحرص على دمج القنوات الرسمية في المعاملات المالية بتلك القطاعات، وهو ما يسهم في حل مشكلة البطالة وبالتالي توفير حياة كريمة لحوالي ٤۰۰۰ شخص.

وقال أحمد فهمي، العضو المنتدب ورئيس شركة هنكل مصر ونائب الرئيس لأفريقيا إن التعاون مع بلاستيك بنك يهدف إلى تعظيم الاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية فضلاً عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإسهام في وضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها بما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل متنوعة.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، ستتمكن هنكل مصر من تنفيذ مفهومها الراسخ للاستدامة والذي يتضمن 3 محاور أساسية، أولها الارتقاء بالوعي البيئي، والثاني تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصاديا، والثالث دمج وتمكين المرأة.

وفيما يخص الارتقاء بالوعي البيئي؛ تستهدف هنكل مصر زيادة الوعي بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية وتقليل حجمها، والذي يدعم جهود الدولة المصرية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ لتنظيم عمليات الجمع والتدوير.

أما بالنسبة لدمج وتمكين المرأة؛ يهدف التعاون بين هنكل مصر وبلاستيك بنك إلى خلق مجالات جديدة للعمل للرجل والمرأة تضمن الدخل الثابت لإعالة الأسر، حيث يوجد أكثر من 20 سيدة تعمل حالياً ضمن منظومة بلاستيك بنك مصر، والتي تعمل أيضاً على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تحفيز الأهالي على تعليم أبنائهم من ناحية وعدم قبول تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي مركز تجميع مخلفات بلاستيكية يعمل به أطفال من ناحية أخرى.

وقالت عبير سمير أحد المنسقين الميدانيين لمؤسسة بلاستيك بنك: “استطعنا أن نوفر للسيدات العاملات في تجميع مخلفات البلاستيك في منشأة ناصر فرصة عمل ودخل ثابت من خلال انضمامهن لمنظومة بلاستيك بنك كخطوة أولى لتنفيذ برنامج خدمات متكامل من تعليم، تأمينات صحية وتأمين علي الحياة ستوفره مؤسسة بلاستيك بنك للملتحقين بها”.

ومن جانبه، أشاد عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، بالدور البارز الذي لعبته شركة هنكل مصر في خدمة رؤيتهما المشتركة بتطوير النظم البيئية لإعادة التدوير من أجل تعزيز الاقتصاد الدائري.

وقال إن الشراكة مع هنكل مصر ستساهم في تقديم حل للحد من مشكلة المخلفات البلاستيكية، والتصدي للتحديات الاجتماعية المتعلقة بالفقر ونقص فرص العمل.

وأضاف أن مؤسسة بلاستيك بنك تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي ووقف وصوله للبحار والأنهار، وعليه، يتم جمع المنتجات البلاستيكية من المخلفات، ثم فرزها تمهيداً لدخولها في عمليات التدوير وإعادة استخدامها كمواد خام في صناعة منتجات أخرى.

وتابع: “من خلال تلك الأنظمة يحصل العاملون في مجال الجمع والتدوير على حوافز مقابل كميات البلاستيك المستعمل التي يجمعونها مما يساعدهم على توفير الاحتياجات الأسرية الأساسية مثل المواد الغذائية والملابس والرسوم المدرسية والتأمين الصحي، ومن خلال تلك المنظومة يتم إعادة استخدام المخلفات البلاستيكية المجمعة من جديد بعد معالجتها وإنتاج البلاستيك المجتمعي”.

جدير بالذكر أن هنكل العالمية تعد أول شركة سلع استهلاكية تعقد شراكة مع مؤسسة بلاستيك بنك منذ 2017.

وبدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 يعمل بالشركة ما يقرب من 700 موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر.