«تضع الكانز تستبدله بنقاط وجوائز».. رئيس الوزراء يُجرب ماكينة تدوير البلاستيك في شرم الشيخ (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، جولته الليلية، لمتابعة مشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، وتفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ “ممشى السلام”، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري، يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويجذب السائحين والزوار، كما يساعد في اتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف انشاء الممشى السياحى بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام، وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية، مع التوسعة والرصف، وأعمال الانترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتجميل.

وشرحت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، عمل ماكينات إعادة تدوير البلاستيك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومرافقيه خلال جولتهم بمدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ.

وقالت الدكتورة إيناس سمير إن ماكينات إعادة تدوير البلاستيك تمكن المستخدمين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ من استخدامها عن طريق وضع زجاجات البلاستيك داخل الماكينة من البلاستيك أو علب الكانز واستبدال عدد الزجاجات بنقاط تٌرسل على رقم الهاتف أو استخدامها في جوائز عديدة أخرى.

وأضافت أنه عند إدخال الزجاجة بالآلة وإتمام عملية التدوير يتم أيضا عزف النشيد الوطني وفقا لمفتاح رقم الموبايل للدولة المنتمى إليها.

وأوضحت أن هذه الآلة تهدف إلى التأكيد على أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمحافظة على البيئة، وسيتم انتشار هذه الماكينة في نطاق مدينه شرم الشيخ بمختلف أنحائها.