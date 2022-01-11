تضخم فاتورة تعويضات الممتلكات 50% أكتوبر الماضى وارتفاع أقساط تأمينات الحياة (جراف)

وارتفعت أقساط السوق المحصلة خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 بنسبة 20.7% بسبب النمو الكبير فى أقساط تأمينات الحياة بنسبة 25.6%

ارتفعت فاتورة تعويضات شركات التأمين المسددة بنسبة 40.7% خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى 2020 نتيجة للصعود الكبير فى التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 50.3% خلال تلك الفترة، وكشف تقرير شهر أكتوبر عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط السوق المحصلة خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 بنسبة 20.7% بسبب النمو الكبير فى الأقساط المحصلة بنشاط تأمينات الحياة بنسبة 25.6% ، وبلغ إجمالى الأقساط المحصلة فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات 1.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 14.6%.

ارتفاع إجمالى الأقساط إلى 1.9 مليار جنيه

وأوضح تقرير شهر أكتوبر عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى الأقساط فى نشاط التأمين على الحياة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، وبنسبة نمو 25.6% ، فيما بلغ إجمالى أقساط السوق 3.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة نمو 20.7%.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وشهدت فاتورة تعويضات التأمين على الممتلكات والمسئوليات ارتفاعا بنسبة 50.3% خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 0.9 مليار جنيه مقابل 0.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، فيما سددت شركات التأمين على الحياة 0.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ 0.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 32.6%.

الجراف التالى يبين تطور أقساط تأمينات الحياة خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

ارتفاع تعويضات القطاع 40%

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة عن قطاع التأمين بشقيه الحياة والممتلكات 1.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى وبنسبة ارتفاع 40.7%، وذلك وفقا لتقرير شهر أكتوبر عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالى يوضح تطور إجمالى أقساط السوق خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وتعتبر تأمينات الحياة هى نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل بين الأعضاء المشتركين وذلك عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر.

عن نشاط تأمينات الحياة

وهي وسيلة منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد وهو نظام أشبه بنظام ادخاري منظم، حيث إن وسيلة الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضه للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

التأمين على الحياة هي تأمينات متوسطة أو طويلة الأجل وتتراوح مده التأمين فيها ما بين عشر سنوات أو أكثر من ثلاثين سنة – ويترتب على ذلك ضرورة قيام شركات التأمين بتكوين مخصصات احتياطيات تسمى بالاحتياطيات الحسابية وهى في مجموعها تتكون منها أموال ضخمة متاحة للاستثمار المتوسط أو طويل الأجل ولذلك فإن لتأمينات الأشخاص أو تأمينات الحياة أهمية اقتصادية واجتماعية.

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات تأمينات الحياة خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

وقطاع التأمين مثل البنوك والمصارف يتكون لديها أموال طائلة من مدخرات أصحاب الوثائق وهذه الأموال متاحة للاستثمار ولها دور مهم في اقتصاد البلاد حيث يمكن استثمار أموال حمله الوثائق في أغراض عديدة للتنمية مع مراعاة الأسس الاكتوارية ومبادئ التأمين وقواعد الاستثمار وينتج من استثمار هذه الأموال أرباحاً لحقوق لحملة الوثائق تصرف لهم على مدى امتداد مده التأمين.

الجراف التالى يبين تطور إجمالى تعويضات شركات التأمين خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).

عن التأمين على الممتلكات والمسئوليات

أما التأمين على الممتلكات والمسئوليات فهو التأمين الذى يكون فيه الممتلكات موضوع التأمين ، ومن أهمها ” التأمين من خطر الحريق ، تأمينات من أخطار النقل البحرى (غرق ، حريق ، تصادم ، تلف)، والتأمين من أخطار الطيران (تلف أو فقد الطائرة)، تأمين من أخطار السيارات (تصادم ، حريق ، تلف) ، تأمين من أخطار السرقة.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (النسبة مئوية).

وينقسم التأمين على الممتلكات إلى عدة أنواع مثل تأمينات الحرائق ، التأمين الهندسى ، التأمين على السيارات ، والتأمين البحرى ، وتأمين الطاقة ، وتأمين الطيران