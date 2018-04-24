تضخم الأسعار والشمول المالى يدعمان التجزئة المصرفية

■ البنوك تتغلب على تعليمات حد الاستقطاع من الراتب بتوسيع قاعدة المستهدفين ■ طارق فايد: نعمل على طرح منتجات متخصصة للشباب.. وطلبة المدارس ضمن خطتنا سهير محمدعززت معدلات التضخم التى تفاقمت عقب تعويم سعر الصرف من إقبال العملاء على تمويل احتياجاتهم عبر منتجات التجزئة المصرفية بالبنوك كما



■ البنوك تتغلب على تعليمات حد الاستقطاع من الراتب بتوسيع قاعدة المستهدفين

■ طارق فايد: نعمل على طرح منتجات متخصصة للشباب.. وطلبة المدارس ضمن خطتنا

سهير محمد

عززت معدلات التضخم التى تفاقمت عقب تعويم سعر الصرف من إقبال العملاء على تمويل احتياجاتهم عبر منتجات التجزئة المصرفية بالبنوك كما ساهم فى تحقيق الأخيرة معدل نمو فى المتوسط بلغ %20 على محافظها التمويلية المخصصة للقطاع خلافا لما كان متوقعا من تعرضها للانكماش كنتيجة لقيام البنك المركزى المصرى العام قبل الماضى، بتقييد عملياتها عبر وضع حد أقصى للاستقطاع من دخل العميل وفاء لأقساط المديونيات عند حدود %35 فقط.

وقفز معدل التضخم لمستويات تجاوزت %35 عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 قبل أن يتراجع مؤخرا ويسجل %14 فى مارس الماضى.

وتراوح معدل النمو على محافظ تمويل الأفراد لدى أكثر من 15 بنكا بين 9 و%36، تبعا لبيانات أعدتها «المال» بناء على نتائج الأعمال المعلنة لتلك المصارف.

وكانت البنوك العامة صاحبة النصيب الأكبر من الزيادة التى تحققت على مستوى قروض التجزئة، حيث سجل البنك الأهلى زيادة ملحوظة، وارتفعت خلال العام المالى -2016 2017 بقيمة 6 مليارات جنيه فى حين سجل بنك مصر زيادة فى نفسة الفترة نحو 5.5 مليار جينه.

أما البنك التجارى الدولى فقد سجل زيادة خلال عام 2017 نحو 3.5 مليار جينه والبنك العربى الإفريقى نحو 2.7 مليار جينه وبنك قطر الوطنى 1.5 مليار جينه وبنك أبو ظبى الإسلامى نحو 2 مليار جنيه، فيما تراوحت الزيادات فى أغلبية البنوك ما بين 500 مليون جنيه حتى مليار جينه.

وأكد المصرفيون أن لجوء البنوك إلى خطط بديلة إضافة إلى مبادرات البنك المركزى، خاصة التمويل العقارى والتوسع فى خدمات ومنتجات تخدم الشمول المالى كانت سبباً واضحا فى استمرار البنوك فى تحقيق ارتفاع على مستوى محافظ التجزئة المصرفية، متوقعين أن ينعكس انخفاض أسعار الفائدة على انتعاش أكبر لقروض التجزئة المصرفية.

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك يمتلك محفظة تجزئة مصرفية كبيرة وتنمو بشكل جيد، موضحا أن من ضمن استراتيجية عمل البنك التى تمتد لمدة 5 سنوات طرح برامج ومنتجات متخصصة للشباب وطلبة المدارس فى إطار سعى البنك للعب دور أكبر فى الشمول المالى.

وأشار إلى أن خطة البنك ترتكز أيضا على التنويع فى محفظة التمويل سواء على مستوى الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل العقارى والعمل على خلق فرص لمن لا يمتلكون مصدر تمويل، مؤكدا أن خفض الفائدة مؤشر إيجابى لتنشيط التمويل على مستوى كل القطاعات.

وأكد محمد نصر عابدين نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى أن البنك مستمر فى تمويل أنشطة التجزئة المصرفية، حيث حقق زيادة بلغت نحو مليار جنيه خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه قطاع مهم ولا تعد إسرافا لأنه يمثل جزءا مهما من الأنشطة التى تدعم حركة الاقتصاد والإنتاج.

وأوضح أن التمويل العقارى يدخل ضمن أنشطة التجزئة المصرفية وهو من القطاعات المهمة جدا لتحريك السوق، وكان لها تأثير على تنشيط مخافظ التجزئة بالبنوك، مشيراً إلى أن التجزئة المصرفية هى السهل الممتنع، ونحن نعتمد على وضع ضوابط لاختيار العملاء ونختارهم بعناية.

وأوضح علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن تفسير استمرار زيادة النمو على مستوى محافظ التجزئة المصرفية يمكن إرجاعه إلى أكثر من سبب، فى مقدمتها احتياج العملاء إلى التمويل، ولنا عليهم التزامات مختلفة فيلجاون إلى القروض الشخصية، إضافة إلى زيادة المرتبات التى حدثت خلال العام الماضى

والتى كان لها تأثير واضح على زيادة قيمة القروض الممنوحة، خاصة أنها كانت زيادات أكبر من أى عام على مستوى الدخول.

وأضاف فاروق أنه تم رصد إقبال من العملاء على الحصول على قروض شخصية بضمان الشهادات، إضافة إلى النشاط على مستوى استخدام بطاقات الائتمان حيث اتجه العملاء على استخدام الحدود المخصصة لهم وهو ما يعكس الاتجاه نحو استخدام البطاقات بديلا عن الكاش، إضافة إلى التوسع فى تمويل توصيل الغاز للمنازل

وأكد أنه كانت التمويل العقارى كان له دور كبير فى تنشيط محافظ التجزئة المصرفية وحقق البنك الأهلى زيادة بلغت مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى، موضحا أن الزيادة فى محافظ التجزئة تعكس اتجاه الأفراد نحو القروض الإنتاجية أكثر من الاستهلاكية حيث كانت هناك زيادة ملحوظة على مستوى قروض تشطيب الوحدات السكنية أو العقارية فى حين تراجعت قروض شراء السيارات بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن البنك توسع خلال الفترة الأخيرة فى المنتجات والخدمات التى تدعم الشمول المالى، خاصة على مستوى البطاقات المدفوعة مقدما أو المحافظ الإلكترونية التى ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وقال فاروق إن انخفاض أسعار الفائدة بالتوازى مع تراجع معدلات التضخم سيساهم فى تنشيط محافظ التجزئة فى البنوك خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن محدد الـ%35 كحد أقصى للتمويل من إجمالى الدخل كان له التأثير الأكبر على نشاط التجزئة خلال الفترة الماضية متفوقاً على تأثير ارتفاع سعر الفائدة.

وأوضح بدرة أن البنوك لجأت إلى خطط بديلة للتغلب على معوقات تنشيط محافظ التجزئة ومنها زيادة آجال القروض الشخصية إلى مدد تصل إلى 10 سنوات وذلك لزيادة قيمة القروض الممنوحة للتغلب على مشكلة الـ%35 كما اتجهت البنوك إلى طرح منتجات جديدة من باب التنويع ومنها قروض السيارات المستعملة، إضافة إلى تنشيط بطاقات الائتمان.

وتوقع بدرة أن تكون هناك منتجات تجزئة جديدة ستنشط فى السوق مرتبطة بالطفرة العقارية التى تشهدها السوق ومنها قروض التشطيبات وغيرها من القروض بضمان الوحدات العقارية فى ظل العمل بسجل الضمانات المنقولة وتراجع القروض الشخصية بضمان المرتبات.

وتوقع بدرة أن ينعكس انخفاض أسعار الفائدة إيجابيا على قروض التجزئة المصرفية بشكل عام وبشكل خاص على انتعاش قروض السيارات التى تأثرت بشكل كبير جراء ارتفاع مستويات الفائدة.

ويرى بدرة أن عام 2018 سيشهد تطور أكبر على مستوى محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك مما كانت عليه خلال عام 2017.