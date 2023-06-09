تضخم أسعار المستهلكين بالصين يبقى قريبا من الصفر مع ضعف التعافي الاقتصادي

استمر معدل التضخم بأسعار المستهلكين في الصين قرب الصفر، خلال مايو الماضي، مع مكافحة الاقتصاد للتعافي بعد رفع القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجدّ “كوفيد-19″، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات، الصادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس سنوي في مايو، في حين كان متوقعا ارتفاعه 0.3%، ومقارنة بالشهر السابق تراجعت الأسعار 0.2%.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 4.6% خلال مايو، مسجلًا أكبر انخفاض على أساس سنوي في 7 سنوات، وذلك بعدما انخفض 3.6% في أبريل، كما أنه أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه 4.3%.

وقالت دونج ليجوان، المحللة بمكتب الإحصاء الوطني، في بيان منفصل: استمر الطلب الاستهلاكي في التعافي، خلال مايو، موضحة أن الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين يرجع لانخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية بشكل عام، كما أن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الصناعية كان ضعيفًا نسبيًّا.

وتؤكد تلك البيانات ضعف التعافي الاقتصادي، خلال مايو، بعد تقارير أظهرت انكماش النشاط الصناعي، وتراجع الصادرات، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.