تضامن حزبي ونقابي مع معتقلي الدفوف قبل تجديد حبسهم

إيمان عوف:أصدر 21 حزبا وحركة سياسية ومئات الشخصيات العامة بيان تضامني اليوم مع 32 معتقلا من معتقلي النوبة، الذين تنظر محكمة أسوان اليوم نظر تجديد حبسهم.وطالبت الأحزاب والحركات والشخصيات العامة بالإفراج عن معتقلي الدفوف الذين تم إلقاء القبض عليهم ثالث أيام عيد الاضحي، اثناء مسيرة غنائية بالدفوف،

إيمان عوف:

أصدر 21 حزبا وحركة سياسية ومئات الشخصيات العامة بيان تضامني اليوم مع 32 معتقلا من معتقلي النوبة، الذين تنظر محكمة أسوان اليوم نظر تجديد حبسهم.

وطالبت الأحزاب والحركات والشخصيات العامة بالإفراج عن معتقلي الدفوف الذين تم إلقاء القبض عليهم ثالث أيام عيد الاضحي، اثناء مسيرة غنائية بالدفوف، احتفالًا بذكرى اعتصام 4 سبتمبر 2011، الذي طالبوا فيه بحق العودة إلى موطنهم الأصلي في محيط بحيرة ناصر، فقامت قوات الأمن بمحاصرة المسيرة وإلقاء القبض على 29 من أهالي النوبة، ثم قامت قوات الأمن باعتقال ثلاثة آخرين أثناء تواجدهم بمحيط محكمة أسوان أثناء نظر قرار تجديد المعتقلين.

وشد الموقعين على البيان على تضامنهم مع إضراب 7 من الناشطات النوبيات عن الطعام منذ عدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، الذين سيتم عرضهم على محكمة أسوان الابتدائية اليوم الثلاثاء، للنظر في تجديد حبسهم، بعد اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل».

وأعلن المطالبون خلال البيان تضامنهم الكامل مع مطالب النوبيين، التي يتمثل أولها في تفعيل المواد الدستورية المتماسة مع القضية النوبية (47/48/49/50/53/62/236)، وثانيها إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة. أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، وثالثها وجود ممثلين طبيعيين يتم اختيارهم بواسطة أصحاب الحق، ورابعها إخلاء سبيل النشطاء النوبيين ووقف الملاحقات الأمنية.