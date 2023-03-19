«تضامن النواب» توصي بالحفاظ على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي ، جلسات الوعي بحقوق المستخدمين وبموضوعات الامن السيبراني من خلال تنظيم الاتصالات.

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية موضوعات الامن السيبراني ، مشيرا الي تلاقي جهود واهداف تنظيم الاتصالات وجهود لجنة التضامن والتي تحمل على عاتقها رسالة “الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان”.

وأوضح أهمية الحفاظ على الحسابات الشخصية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع المواطن فريسة لسرقة البيانات الشخصية و الابتزاز من اشخاص مجهولة.

وأشاد باستهداف تنظيم الاتصالات لفئات عديدة للمجتمع من الشباب والاطفال وذوي الهمم من خلال الجامعات والمدارس والنوادي وجمعيات المجتمع الاهلي لنشر التوعية.