«تضامن النواب» توافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للوعي

وافقت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الإثنين ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بإصدار المجلس القومي للوعي ، أن الدولة المصرية خاضت معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعي فهي معركة مهمة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان.



ولفتت إلى تعاظم وتسارع وتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية ، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعي المواطن المصري وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلبا أو إيجابا ، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلي والأسري والمجتمعي بأشكاله المختلفة ،فضلا عن القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها ممشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية .



كما أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قضية الوعي تعد هى الركيزة الأساسية لأى مجتمع قوي ومتماسك وتشكيل ورفع الوعي بإعتبارها عملية تشاركية ، الأمر الذي يحتم ضرورة وجود كيان مؤسسي يتبني هذه القضية ، ويكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة فى تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.