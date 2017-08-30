تضامن النواب تفاجئ دار عبير الإسلام للأيتام

ياسمين فواز فاجأت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي ملجأ عبير الإسلام لرعاية الأيتام بمدينة نصر، وذلك خلال جولة ميدانية للوقوف على إجراءات الدار لرعاية الأطفال، خاصة عقب ما أثير من تعرضهم للتعذيب فى وقت سابق وكانت المفاجأة أن الدار من سيئ إلى أسوأ. واكتشفت اللجنة خلال الزيارة عدم و

ياسمين فواز

فاجأت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي ملجأ عبير الإسلام لرعاية الأيتام بمدينة نصر، وذلك خلال جولة ميدانية للوقوف على إجراءات الدار لرعاية الأطفال، خاصة عقب ما أثير من تعرضهم للتعذيب فى وقت سابق وكانت المفاجأة أن الدار من سيئ إلى أسوأ.

واكتشفت اللجنة خلال الزيارة عدم وجود مسئولى الدار وغلق الباب فى مواعيد العمل الرسمية، كما رصد رئيس اللجنة بحضور النائبة الدكتورة مهجة غانم وعدد من أعضاء اللجنة خلال تفقد الدار إهمال جسيم منها عدم وجود تهوية كافية والدار بها 32 طفل بالإضافة إلى افتراش بعض الأطفال الأرض للمبيت ونظافة غرف النوم سيئة، بالإضافة إلى عدم وجود ملابس كافية ونظيفة لهم وفضلات الطعام منتشرة على الأرضية والحنان سيئة.

ورصدت اللجنة عدم وجود اهتمام بالتغذية والثلاجات رائحتها كريهة، بالإضافة إلى وجود أنابيب الغاز بجوار المطعم وعدد من الملابس المهملة وأى شرارة سوف تؤدى إلى كارثة كبيرة.

ورغم توافر طفايات الحريق بالمخازن، إلا أنها غير موزعة على الغرف تحسبا لأى تصدى الحرائق، كما عثرت اللجنة خلال تفقدها على لحوم فاسدة منتهية الصلاحية ومكرونات وأطعمة محفوظة ولكن غير قابلة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه أكد الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس لجنة تضامن النواب أن دار الأيتام قابلة للاشتعال وليس اشتعال الأنابيب بل الأطفال أيضا.

وأوصى بضرورة تغيير إدارة الملجأ والتى أهملت فى الدار بعدم وجود مشرفين كافين لرعايتهم من كافة النواحى، بالإضافة إلى عدم انتظام فى المدارس أو التغذية الكافية، مما أصاب الأطفال بالجوع فى معظم الأوقات، وذلك حسب ما أكد بعض الأطفال بالدار لرئيس اللجنة.

وفى نهاية الزيارة حضر نائب رئيس مجلس الإدارة ووجه القصبي عدة أسئلة له أبرزها على حد قوله “ازاى سابيين الدنيا كده؟ فجاء الرد غريبا أن الدار هى أحسن دار فى العالم، ولكن لا يستطيع السيطرة على الأطفال، وأرسل خطابات إلى وزارة التضامن تفيد بما يحدث ولكن لم يتلق أى ردود على تلك الخطابات والبلاغات المقدمة.

وأثناء قيام اللجنة برئاسة القصبي بجولة داخل الدار اتهم بعض الأطفال مسئولى الدار بأنهم يعتدون بالضرب عليهم فى غرف مظلمة لكسرهم، بالإضافة إلى تجويعهم، وإن الفئران تأكل معهم وتجول داخل الدار ولا توجد أى رعاية صحية، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل الأدراج ورئيس مجلس الإدارة ترك هذا الإهمال وسافر للحج، بالإضافة إلى اتهامات باجتياحات الدار لملابس وأثاث وكانت موجودة فى الدار عقب الحريق ولكن لم يعثر عليها وتم بيعها كما أكد الأطفال أن هناك إدارة سابقة برئاسة اللواء إبراهيم عبد الجليل وكانت جيدة واستطاعت أن تحتوى الأطفال ولكن مسئولى الدار اختلقوا المشاكل معهم لأبعاده.



وفي ختام الزيارة جلس القصبي وسط الأطفال وداعبهم واستمع إلى شكواهم ومطالباتهم، وكانت أبرزها العيش بطريقة آدمية وفتح صالة الجيم التى كانت موجودة فى السابق، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة فى عدة أندية رياضية وكذلك مساعدتهم فى ممارسة هواياتهم فى التمثيل وغيرها من المواهب كالرسم.