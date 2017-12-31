تضامن النواب: إعفاء المعاقين من رسوم التأمين الصحي

أحمد صبرىقالت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة الذى وافق عليه البرلمان سيوفر تأمينا صحيا شاملا ومجانيا لكل المعاقين من وقت الإصابة حتى الوفاة، ولن يتم دفع رسوم، وذلك عكس القانون الماضي، حيث لا يتيح تلك الميزة.وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90

أحمد صبرى

قالت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة الذى وافق عليه البرلمان سيوفر تأمينا صحيا شاملا ومجانيا لكل المعاقين من وقت الإصابة حتى الوفاة، ولن يتم دفع رسوم، وذلك عكس القانون الماضي، حيث لا يتيح تلك الميزة.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن 15 مليون مصري من المعاقين سيشملهم القانون، مؤكدة أن البرلمان يولى اهتماما كبيرا بتلك الفئة، وما بذله من جهود فى هذا القانون هو هدية للمعاقين.

وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، وقوفًا، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.